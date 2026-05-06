BTS en México: qué pasará con la mercancía no oficial afuera del Estadio GNP

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Algo que caracteriza a los conciertos en México —o sus alrededores— es la variedad de mercancía no oficial, pues suele ser creativa y en ocasiones, el propio staff o los artistas compran sus souvenirs, pero no será el caso de BTS.

La atención de los seguidores de BTS en México se ha centrado en las nuevas restricciones impuestas sobre la venta de artículos no autorizados durante los conciertos del grupo surcoreano en el Estadio GNP Seguros.

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HYBE, la agencia representante de la banda, anunció medidas de control que han generado un giro en la experiencia tradicional de los espectáculos de K-Pop en el país.

La agencia ha comunicado que, en los días de las presentaciones, habrá vigilancia en los alrededores del estadio para impedir la comercialización de mercancía pirata.

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Por qué HYBE prohibe la venta de piratería de BTS

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Protección de derechos de autor: HYBE busca resguardar la propiedad intelectual de BTS, evitando la circulación de productos no autorizados que utilizan la imagen y nombre de la banda sin permiso.

Garantía de calidad: Solo los artículos oficiales cumplen con los estándares de diseño y materiales aprobados por la agencia y los artistas.

Beneficio económico para BTS: La venta de mercancía original asegura que los ingresos obtenidos lleguen directamente a los miembros de la agrupación y su equipo, en vez de a vendedores externos.

Uniformidad en la experiencia de los fans: Adquirir productos oficiales ayuda a que los seguidores tengan acceso a mercancía exclusiva y auténtica, alineada con la imagen global del grupo.

Prevención de la piratería: La medida busca frenar el comercio ilegal y la producción de artículos apócrifos, que afectan tanto a la marca como a la experiencia del evento.

Recomendación directa de la empresa: HYBE ha solicitado explícitamente que los fans no compren mercancía pirata, apelando al compromiso con la banda y su legado.

Durante la gira World Tour Arirang, la política de tolerancia cero contra la piratería se ha aplicado en varias ciudades de Norteamérica, permitiendo a autoridades y agentes de la empresa confiscar productos no oficiales.

Qué pasará con la mercancía no oficial

En México, la aplicación exacta de estas acciones aún no se ha especificado, pero los comunicados de HYBE insisten en que el monitoreo será estricto para frenar la distribución de mercancía no autorizada.

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Algunos reportes de redes sociales aseguran haber hablado con los vendedores y confirmaron que no tendrán permiso de colocar sus puestos este 7, 9 y 10 de mayo.

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Para quienes asisten a los conciertos en el Estadio GNP Seguros, la venta ambulante de artículos alusivos a BTS fuera del recinto ha sido parte del folclor de estos eventos.

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A pesar de las restricciones, los fans han buscado alternativas.

Se han organizado bazares y puntos de encuentro a pocos minutos del estadio donde es posible encontrar mercancía no oficial, como camisetas, pulseras y otros accesorios inspirados en la banda.

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Uno de los ejemplos es el bazar instalado cerca de la estación del Metro Santa Anita, que opera del 5 al 10 de mayo, de 11 a 19 horas, ofreciendo productos variados para quienes no alcancen la mercancía oficial o busquen opciones más accesibles.

Además, algunos vendedores de variedades colocaron sus puestos en días previos al concierto, cerca del metro Velódromo.

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Mercancía oficial de BTS

Los stands oficiales comenzarán la venta desde el 6 de mayo en horario extendido y se recomienda llegar con anticipación, ya que algunos artículos pueden agotarse rápidamente.

En las jornadas de concierto, es decir, el 7, 9 y 10 de mayo, los stands exteriores abrirán a las 10:00 y permanecerán activos hasta el inicio del espectáculo.

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Por su parte, los puestos interiores funcionarán desde la apertura de puertas y hasta el final del evento. Para quienes cuenten con boleto VIP, habrá un stand especial en la zona de Pit Lane, disponible entre las 10:00 y las 16:00.