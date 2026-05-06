México

Informante acusó secuestro del CJNG en Jalisco, EEUU lo protegió y ahora avaló que sea regresado a México

El sujeto tuvo que cambiar de residencia cada vez que era amenazado

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(Foto: Archivo)

Un sujeto que participó como informante en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo Los Sureños pidió a las autoridades de Estados Unidos no ser enviado a México por amenazas en su contra; si bien en un primer momento un juez aprobó lo anterior, una resolución reciente permite que sea enviado a territorio nacional.

La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos revocó la suspensión de deportación a México otorgada en primera instancia a un ciudadano mexicano, con fundamento en la Convención contra la Tortura.

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El fallo, fechado el cuatro de mayo de 2026, concluye que el solicitante no demostró que existe “una probabilidad clara de que será torturado” por miembros de pandillas o grupos criminales en México, ni que funcionarios públicos consentirían o permitirían tales actos.

Amenazas y un secuestro, los antecedentes

Los registros revisados por Infobae México destacan que la protección fue solicitada luego de que el sujeto fungió como informante para encarcelar a dos miembros de una pandilla, uno de los cuales es familiar del propio informante.

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Informante fue atacado por el CJNG en Zacatecas y Colima, EEUU lo protegió y ahora avaló que sea regresado a México
(Captura de pantalla)

Los datos eran aportados por el hombre desde EEUU, pero fue expulsado de dicho país y vivió en México durante al menos 13 años. Durante su estancia en territorio nacional recibió amenazas a través de llamadas.

Además, la casa del ahora ex informante fue atacada a balazos en 2010 cuando vivió en Zacatecas, y también en Jalisco en el año 2015. Lo anterior motivó a que el hombre se mudara cada vez que recibía amenazas.

En un primer momento, un juez determinó que el demandado testificó de manera creíble y le concedió la suspensión de la deportación. Pero dicha determinación fue alegada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“El denunciante y su familia nunca tuvieron contacto directo con las personas que lo amenazaban, pero cree que los responsables fueron miembros de Sureños y del CJNG. En marzo de 2023, el denunciante y su esposa acudieron al Ministerio Público para denunciar las amenazas. Al mes siguiente, el denunciante fue secuestrado frente a su casa en Jalisco. Desconoce quién lo secuestró. El denunciante estuvo retenido durante varios días y fue maltratado, pero logró escapar”, es parte del informe de las autoridades.

La conclusión

El documento establece que el hombre sí puede ser enviado a México, toda vez que el sujeto no ha probado ser elegible para la protección contra la tortura. Es decir, fue aceptada la apelación del DHS.

“Considerando la totalidad de las pruebas, los hechos de este caso no establecen un riesgo individualizado de tortura futura para el demandado”, es parte del informe.

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