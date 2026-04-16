Balacera en palenque clandestino deja 5 muertos y 10 heridos en Corregidora, sitio donde operan el CJNG y el CSRL

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco personas muertas y diez heridas dejó una balacera en un palenque clandestino en el municipio de Corregidora, estado de Querétaro, durante la noche de este miércoles.

Los hechos ocurrieron en un domicilio localizado en la colonia Valle Dorado 2000, la cual presuntamente se originó por una riña luego de que los asistentes apostaran.

Sin embargo, algunas versiones señalan que el ataque se cometió por sujetos armados que descendieron de dos camionetas, quienes abrieron fuego en contra de los civiles sin mediar palabra.

Vecinos del lugar reportaron al 911 haber escuchado detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos de la Policía Municipal y de emergencias acudieron al sitio.

Al arribar, los elementos localizaron a cuatro personas sin vida y varios lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

El sitio fue acordonado por los policías y se dio parte a la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

(Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de El Marqués)

La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación por este ataque armado, y detalló que el saldo inicial de cuatro personas fallecidas aumentó a cinco debido a que uno de los heridos falleció en el hospital.

"De manera inmediata, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación del Delito se constituyó en el lugar para desarrollar actos de investigación bajo conducción de esta Fiscalía, llevando a cabo el procesamiento de la escena, levantamiento de indicios y la integración de datos de prueba que permitan establecer con precisión las circunstancias de lo ocurrido“, detalló en un comunicado.

Además, señaló que se encuentran realizando las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer los hechos.

Gobernador de Querétaro tendrá reunión de seguridad tras los hechos

Mauricio Kuri habla respecto al ataque armado en Querétaro

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, condenó enérgicamente los hechos violentos registrados en el estadio Corregidora y anunció la activación inmediata de protocolos de seguridad estatales.

El gobernador informó en su cuenta de X que giró instrucciones específicas para que se investiguen los hechos violentos, entre ellos la activación de protocolos de seguridad y continuar brindando atención médica a los heridos.

Kuri detalló que presidirá una reunión de seguridad en los próximos minutos. Asimismo, señaló que el ayuntamiento de Corregidora brinda atención especial a los familiares identificados, mientras que la Fiscalía mantendrá informada a la sociedad sobre los avances de la investigación.

“Condeno enérgicamente los hechos y garantizo que, como siempre, no habrá impunidad”, puntualizó.

Del CJNG al Cártel de Santa Rosa de Lima

Integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) respondieron a las amenazas del CJNG. (Especial)

El municipio de Corregidora ha sido identificado desde el año 2022, tras la difusión de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por Guacamaya Leaks, como una región con presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).

En años recientes también se ha identificado la presencia en Querétaro del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, quienes se disputan el control territorial.

Un operativo reciente en el estado culminó con la detención de 30 integrantes de Los Salazar, célula del Cártel de Sinaloa, evidenciando así su presencia. Sin embargo, cabe señalar que el gobernador aseguró que solo “aquí se juntaban, pero aquí no operaban”.