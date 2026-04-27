Detienen a 14 personas y aseguran metanfetamina tras cuatro catos en Querétaro

Las 14 personas detenidas (Fiscalía de Querétaro)

Un total de 14 personas fueron detenidas, la mayoría en flagrancia, luego de que agentes de seguridad realizaron cuatro cateos en diferentes puntos de Querétaro, además, como parte de los operativos, fueron asegurada dosis de drogas.

El 26 de abril la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de una docena de personas en flagrancia, una a la que le fue cumplimentada una orden de aprehensión por amenazas y otra persona asegurada por una orden de captura federal.

Las intervenciones en Corregidora, Pedro Escobedo, San Joaquín y El Marqués, son parte de investigaciones sobre delitos contra la salud, posesión de armas y hechos patrimoniales.

Agentes de seguridad revisaron nueve domicilios de los cuales fueron asegurados tres, además de que fue asegurada marihuana y metanfetamina (sustancias de las que no fue especificado el peso o número de dosis), así como armas de fuego y cartuchos, dinero en efectivo, básculas y equipo para dosificación.

(Fiscalía de Querétaro)

Material compartido por las autoridades muestra parte de las acciones realizadas por los efectivos. De manera específica, elementos de la Policía de Investigación del Delito y ministeriales.

Dichos elementos contaron con el apoyo de agentes de la Policía Estatal (POES), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como policías municipales de Corregidora y El Marqués.

No fueron revelados los nombres de las 14 personas detenidas como resultado de las revisiones.

10 detenidos tras cateos simultáneos en Querétaro

Mientras que el pasado 24 de abril la dependencia informó sobre el arresto de 10 personas, de las cuales siete contaban con orden de aprehensión por delitos como violencia, violación y hostigamiento. También fueron aseguradas armas, cartuchos y dinero.

Algunos de los capturados (Fiscalía Querétaro)

“De manera adicional, obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva contra una persona por robo de vehículo, quien fue detenida circulando en una motocicleta robada y cuenta con antecedentes”, es parte de lo compartido por las autoridades en sus canales oficiales.

Cabe recordar que el pasado 21 de enero las autoridades de Querétaro informaron sobre el resultado de cateos simultáneos en cuatro municipios (Querétaro, El Marqués, Corregidora y Tequisquiapan) de la entidad, los cuales permitieron el aseguramiento de siete personas, además de drogas y dinero.

De igual manera, los uniformados que revisaron los inmuebles hallaron básculas grameras, bolsas dosificadoras, dinero en efectivo tanto en moneda nacional como en extranjera, así como cartuchos útiles, celulares y dispositivos electrónicos.

En febrero pasado el gobernador Mauricio Kuri dijo que los 30 sujetos detenidos en la entidad, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, no realizaban operaciones en el estado.

“Sabemos que aquí estaban, aquí se juntaban, pero aquí no operaban, aquí no había nada de extorsión. Son los datos que tenemos"

Sin embargo, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que al menos uno de los detenidos “coordinaba la venta y distribución de droga en la capital del estado”.