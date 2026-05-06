BTS se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional: saludarán a sus fans desde un balcón

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que se reunirá este miércoles con la banda de K-pop, BTS, como parte de su visita a tierras mexicanas por su gira internacional “ARIRANG”.
“Hoy viene el grupo BTS, aquí a Palacio Nacional, viene en la tarde, como a las 05:00 de la tarde. Claudia Curiel nos está ayudando con esta visita. Recuerden como pasó todo”, confirmó la mandataria mexicana durante la conferencia matutina de este 6 de mayo.
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