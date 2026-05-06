BTS se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional: saludarán a sus fans desde un balcón

BTS se presenta ante un Estadio GNP Seguros abarrotado, donde las luces moradas del ARMY iluminaron la noche con fuegos artificiales y notas musicales que celebraron sus canciones sorpresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que se reunirá este miércoles con la banda de K-pop, BTS, como parte de su visita a tierras mexicanas por su gira internacional “ARIRANG”.

“Hoy viene el grupo BTS, aquí a Palacio Nacional, viene en la tarde, como a las 05:00 de la tarde. Claudia Curiel nos está ayudando con esta visita. Recuerden como pasó todo”, confirmó la mandataria mexicana durante la conferencia matutina de este 6 de mayo.

PUBLICIDAD