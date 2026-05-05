México

Adiós a la ansiedad digital: por qué el auge de los dumbphones está salvando mentes

Figuras globales de la música han adoptado esta postura radical

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Mujer joven sonriente sentada en un banco de madera en un parque soleado, sosteniendo un teléfono Nokia antiguo, con un libro y una botella de agua en su bolso
En una era dominada por la hiperconectividad, el “movimiento de los dumbphones” ha dejado de ser una nostalgia estética para convertirse en un salvavidas psicológico. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

En una era dominada por la hiperconectividad, el “movimiento de los dumbphones” ha dejado de ser una nostalgia estética para convertirse en un salvavidas psicológico.

El antídoto de la generación Z contra la ansiedad y el FoMO

Esta migración masiva hacia celulares de funciones básicas —sin redes sociales ni algoritmos de scroll infinito— responde directamente a una crisis de ansiedad global.

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El fin de la economía de la atención

El impacto positivo de este cambio radica en la desactivación de los mecanismos de alerta del sistema nervioso.

Los teléfonos inteligentes operan bajo la “economía de la atención”, diseñada para generar picos intermitentes de dopamina.

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Al eliminar las notificaciones intrusivas, el cerebro experimenta una reducción drástica en los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Este fenómeno permite combatir el FoMO (miedo a perderse algo), sustituyéndolo por una presencia consciente en el entorno físico.

Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro mirando un teléfono celular con expresión de preocupación. La pantalla del celular emite una luz azul sobre su cara.
El impacto positivo de este cambio radica en la desactivación de los mecanismos de alerta del sistema nervioso.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Se siente sobreestimulante y abrumador. Me quedo atrapado y caigo en una espiral cuando leo cosas sobre mí”, afirmó el actor Tom Holland al explicar su decisión de alejarse de las plataformas digitales para priorizar su bienestar emocional.

Reconectando con la realidad

Celebridades y usuarios anónimos coinciden en que la ausencia de redes sociales en el bolsillo mitiga la comparación social constante, un factor determinante en cuadros de baja autoestima.

El autor Cal Newport, pionero del Minimalismo Digital, sostiene que la tecnología debe ser una herramienta y no una fuente de distracción.

Ed Sheeran
Ed Sheeran, quien no posee un smartphone desde 2015, ha declarado que el cambio le permitió recuperar su tiempo y reducir la presión de la respuesta inmediata. (Instagram/@teddysphotos)

Esta filosofía se traduce en beneficios tangibles: recuperación de la capacidad de concentración profunda y una mejora drástica en la higiene del sueño al eliminar la luz azul y el bombardeo cognitivo previo al descanso.

Incluso figuras globales de la música han adoptado esta postura radical. Ed Sheeran, quien no posee un smartphone desde 2015, ha declarado que el cambio le permitió recuperar su tiempo y reducir la presión de la respuesta inmediata.

El fenómeno, lejos de ser un rechazo al progreso, es una búsqueda de autonomía emocional frente a dispositivos que han colonizado el espacio mental privado.

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