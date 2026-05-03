México

¿Insomnio? Tres formas de acabar muy cansado en el día y dormir toda la noche

Estos consejos harán que descanses mejor

Guardar
Ilustración plana de una persona durmiendo en una cama, con un corazón rojo brillante en el pecho. Sombras abstractas de tazas de café, móviles, relojes y ruido la rodean.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El insomnio afecta la calidad de vida y la capacidad para concentrarse, trabajar o disfrutar del tiempo libre. Pasar noches en vela o despertar varias veces durante la madrugada puede provocar fatiga, irritabilidad y bajo rendimiento al día siguiente. Muchas personas buscan estrategias para sentirse realmente cansadas y lograr dormir sin interrupciones, pero no siempre saben cómo agotar la energía de manera saludable.

Existen métodos sencillos para llegar al final del día con una sensación física de cansancio que favorezca el sueño profundo.

PUBLICIDAD

Realizar ejercicio físico moderado durante el día

Una mujer de mediana edad con cabello canoso atado en cola, vestida de negro, bebe agua de una botella en un parque arbolado con gente caminando alrededor.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento constante ayuda a gastar energía y regular los ciclos de sueño. Opciones para integrar actividad física:

  • Caminar 30 a 45 minutos en la mañana o por la tarde.
  • Hacer rutinas de fuerza con peso corporal: sentadillas, lagartijas o abdominales.
  • Participar en clases de baile, yoga o natación.
  • Subir y bajar escaleras en lugar del elevador.
  • Realizar estiramientos suaves antes de acostarse para relajar los músculos.

El ejercicio también contribuye a liberar tensiones acumuladas, lo que facilita un descanso más profundo.

PUBLICIDAD

Mantener una rutina activa y estructurada

La organización del día ayuda a evitar largos periodos de inactividad y favorece el cansancio físico y mental. Estrategias para mantener el ritmo:

  • Levantarse y acostarse a la misma hora todos los días.
  • Establecer horarios para las comidas y las pausas activas.
  • Alternar tareas que requieran concentración con actividades manuales o domésticas.
  • Evitar siestas largas o muy tarde en la tarde.
  • Realizar tareas del hogar como barrer, lavar o acomodar espacios.

Mantenerse ocupado previene el sedentarismo, que puede dificultar el sueño nocturno.

Crear un ambiente propicio para el descanso

Vista cenital de una persona durmiendo en una cama a oscuras, cubierta hasta la cintura por una colcha. Un brillo verde emana de su pecho.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar el entorno antes de dormir aumenta la probabilidad de conciliar el sueño y mantenerlo durante la noche. Consejos para un ambiente adecuado:

  • Apagar luces brillantes y dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de acostarse.
  • Ventilar la habitación y mantener una temperatura fresca.
  • Usar ropa cómoda y elegir una cama adecuada para el descanso.
  • Escuchar música relajante o practicar ejercicios de respiración profunda.
  • Evitar cenas pesadas y bebidas con cafeína en la noche.

Un ambiente tranquilo y hábitos consistentes preparan al cuerpo para dormir mejor y combatir el insomnio.

Temas Relacionados

DormirInsomnioEjercicioSaludBienestarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tigres le remonta a Chivas y ya tiene un pie en la semifinal de la Liga MX

El conjunto regiomontano recibe de local al sublíder de la Liga MX en lo que será un duelo que promete goles

Tigres le remonta a Chivas y ya tiene un pie en la semifinal de la Liga MX

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza

Conoce el clima de este día en Puerto Vallarta

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Conoce el clima de este día en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Guadalajara: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

¿Cómo estará el clima en Mazatlán?

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

¿Cómo estará el clima en Mazatlán?
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Comunícate o vamos a quemar tus negocios, a matarte a ti y a tu hijo”: comerciante de Mexicali expone amenazas del CJNG

“Comunícate o vamos a quemar tus negocios, a matarte a ti y a tu hijo”: comerciante de Mexicali expone amenazas del CJNG

Caso Carlos Emilio: madre del joven desaparecido en Mazatlán exige justicia a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla

No sólo Rocha Moya, estos gobernadores y altos funcionarios también fueron ligados al narco por EEUU: qué pasó con ellos

El día que Rocha Moya dijo que el gobierno debía coordinarse con el narco: “Hay que buscar una forma de hacerlo”

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

La Arrolladora Banda El Limón sorprende con su versión de Tu falta de querer de Mon Laferte

La Arrolladora Banda El Limón sorprende con su versión de Tu falta de querer de Mon Laferte

En qué libro se basa La casa de los espíritus, la nueva serie protagonizada por Poncho Herrera

Desde una galaxia muy lejana llega la Star Wars convention a la CDMX con mega marcha imperial: fechas horarios y actividades

Advierten sobre boletos en reventa de BTS: detectan entradas especulativas

Lorde se molesta con los mexicanos en su concierto del Palacio de los Deportes

DEPORTES

Tigres le remonta a Chivas y ya tiene un pie en la semifinal de la Liga MX

Tigres le remonta a Chivas y ya tiene un pie en la semifinal de la Liga MX

Canelo Álvarez revela a su top 5 de mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos ¿En qué lugar se pone?

Atlas vs Cruz Azul: así fue la última vez que Huiqui y Cocca se vieron las caras en una cancha de futbol

David Benavidez vs Zurdo Ramírez EN VIVO: comienza la pelea entre Jaime Munguía y Toro Reséndiz por el campeonato mundial de la AMB

Estrella japonesa de 39 años supera lesión y apunta al Mundial 2026