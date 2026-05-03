México

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: qué beneficiarios recibirán el pago durante este mes de mayo?

Ambos programas entregan de forma bimestral 1,900 pesos a través de la tarjeta del Bienestar

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Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez corresponden a dos programas sociales promovidos por el gobierno de México, enfocados en otorgar a estudiantes de escuelas públicas un apoyo económico cada dos meses.
Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez corresponden a dos programas sociales promovidos por el gobierno de México, enfocados en otorgar a estudiantes de escuelas públicas un apoyo económico cada dos meses.

Las Becas Rita Cetina y Benito Juárez corresponden a dos programas sociales promovidos por el gobierno de México, enfocados en otorgar a estudiantes de escuelas públicas un apoyo económico cada dos meses.

La Beca Rita Cetina inició su implementación con alumnos de secundaria, y en el ciclo escolar vigente incorpora a niñas y niños de primaria; en fases futuras, contempla también el nivel preescolar. En cambio, la Beca Benito Juárez se dirige a jóvenes inscritos en el nivel medio superior de escuelas públicas.

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El objetivo fundamental de ambas iniciativas es reducir el abandono escolar y proporcionar a los estudiantes recursos que les permitan continuar y concluir sus estudios.

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)
Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán su primer pago antes de que inicie el ciclo escolar (Gobierno de México)

¿Qué beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán pago durante mayo?

Durante mayo, ningún beneficiario de la beca Rita Cetina o Benito Juárez recibirá el pago, ya que este mes no se contemplan depósitos de ambos programas.

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Según la modalidad de entrega de los apoyos, el próximo periodo de pagos de las becas se prevé para junio. La distribución anterior de los recursos ocurrió en abril, siguiendo un orden basado en la inicial de la CURP de cada beneficiario.

Además, las reglas de operación del programa determinan que durante julio y agosto no se realizarán depósitos, ya que corresponde al periodo vacacional.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

¿Dónde consultar dudas o aclaraciones?

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Impacto social de los programas

La meta para este año es alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina beneficie a más de 20 millones de personas en total.

A comienzos de 2026, más de 8.4 millones de alumnos de primaria ya reciben este apoyo, junto a más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria que también integran el programa.

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Por su parte, al cierre del año pasado, cuatro millones accedieron a la Beca Benito Juárez. Además, del 1 al 15 de octubre de 2025 se realizó el más reciente periodo de registro de estudiantes para que el programa siga ampliando su cobertura.

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