México

Morena Sinaloa fija postura tras licencia de Rubén Rocha Moya: llama a la unidad y prudencia

El Congreso de Sinaloa aprobó la licencia de Rocha Moya y nombró a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, luego de que autoridades de EEUU lo señalaron junto con otras 9 personas por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa

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El comunicado fue emitido mediante los canales oficiales del comité estatal. Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya y Morena Sinaloa
El comunicado fue emitido mediante los canales oficiales del comité estatal. Crédito: Facebook - Rubén Rocha Moya y Morena Sinaloa

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa pidió unidad y prudencia a su militancia tras la aprobación de la licencia por 30 días de Rubén Rocha Moya al cargo de gobernador, ocurrida la mañana del 2 de mayo.

La solicitud de separación se formalizó después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra Rocha Moya, tres funcionarios activos y seis exservidores más por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”.

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El partido subrayó que el proceso deberá continuar bajo “estricto apego a la legalidad” y reiteró su respaldo al proyecto nacional que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo.

El pronunciamiento de Morena Sinaloa se dio tras la sesión extraordinaria en el Congreso estatal donde se aprobó la licencia y se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. La votación fue de 33 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

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Bonilla Valverde rindió protesta en el pleno, donde aseguró que el pueblo sinaloense “tiene la capacidad de superar la adversidad”.

Morena exigió que las investigaciones sigan vías institucionales

En su comunicado, Morena Sinaloa remarcó que el esclarecimiento de cualquier señalamiento debe darse exclusivamente por las vías institucionales y en el marco del Estado de derecho.

El partido reiteró su confianza en la labor de la Fiscalía General de la República y rechazó “el uso político de acusaciones”, así como intentos de desinformación o injerencia extranjera que atenten contra la soberanía nacional.

El gobernador Rubén Rocha Moya, en su mensaje del 1 de mayo para confirmar su solicitud de licencia, calificó de “falsos y dolosos” los señalamientos en su contra.

Cabe señalar que un día antes de confirmarse la solicitud, Rocha había afirmado que no llevaría a cabo el proceso.

EEUU solicitó detención temporal de Rocha y los otros 9 acusados, no extradición

La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró el pasado 1 de mayo que la petición realizada por autoridades de Estados Unidos no correspondió a un proceso formal de extradición contra Rubén Rocha Moya y los otros nueve señalados, sino que solicitó una detención provisional por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, facción de “Los Chapitos”.

La conferencia para actualizar la situación relacionada con los cargos presentados fue encabezada por el Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez, Titular de la FECOC. Crédito: FGR
La conferencia para actualizar la situación relacionada con los cargos presentados fue encabezada por el Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez, Titular de la FECOC. Crédito: FGR

El procedimiento solicitado es un mecanismo preventivo bajo el marco del Tratado de Extradición Bilateral México-Estados Unidos y no equivale a un juicio de extradición, según explicó Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

La FGR subrayó que la solicitud estadounidense no incluyó pruebas formales ni argumentos suficientes que justificaran la urgencia de la detención de Rocha Moya, Enrique Inzunza, Dámaso Castro Zaavedra, Juan de Dios Gámez Mendívil y otros seis exfuncionarios.

Rocha Moya acusado en EEUU por nexos con el Cártel de Sinaloa
El gobernador enfrenta tres cargos en EEUU. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La FGR informó que el trámite de extradición solo inicia cuando el gobierno extranjero presenta la solicitud formal ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual debe ir acompañada de pruebas y superar filtros judiciales.

Por el momento, la Fiscalía Federal pidió a la SRE que solicite a Estados Unidos toda la documentación y pruebas necesarias para analizar la procedencia de la medida cautelar.

La dependencia concluyó que hasta ahora no existen elementos que permitan acreditar la urgencia ni la legalidad de la detención provisional solicitada, y reiteró su compromiso con la legalidad, la protección de los derechos humanos y la soberanía nacional.

Rubén Rocha Moya enfrenta tres cargos formales ante la justicia de Estados Unidos: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer armas de este tipo.

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