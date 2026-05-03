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Sheinbaum inauguró el puente Nichupté en Cancún: reiteró que gobiernos anteriores “construyeron desigualdad, corrupción, odio”

La obra tiene una longitud mayor a 11 km y cuenta con tres carriles y una ciclovía bidireccional

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Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, Quintana Roo. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, Quintana Roo. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, Quintana Roo, una obra que modifica la movilidad y acorta de dos horas a diez minutos el traslado entre la ciudad y la zona hotelera, beneficiando a más de un millón 320 mil habitantes y 20 millones de turistas al año.

Sheinbaum destacó que la obra es resultado de “la honestidad, el amor al pueblo y a la patria”, afirmando que gobiernos anteriores “construyeron desigualdad, corrupción, odio”, en contraste con la visión de la Cuarta Transformación.

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La mandataria estuvo acompañada por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, quien subrayó que el puente, de 11.2 kilómetros, es el segundo más largo de Latinoamérica sobre un cuerpo de agua y representa “un cambio estructural en la dinámica de movilidad de Cancún”.

Lezama agradeció a Sheinbaum por la obra, la cual considera “de todas y todos”, y resaltó que el puente será completamente gratuito y parte de un modelo de desarrollo que busca reducir desigualdades y consolidar a Cancún como una ciudad más integrada y sostenible.

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Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, Quintana Roo. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, Quintana Roo. (Foto: Presidencia)

La obra acorta trayectos y recupera tiempo de vida

El Puente Nichupté reduce el tiempo de traslado de más de dos horas a solo diez minutos, un cambio que impacta directamente en la vida cotidiana de los trabajadores de la zona turística y en la experiencia de los visitantes. El puente cuenta con tres carriles, uno por sentido y uno reversible, y una ciclovía bidireccional.

La gobernadora Mara Lezama dijo ante cientos de asistentes: “Gobernar es tomar decisiones que sigan teniendo sentido cuando ya no estemos para explicarlas. En algunos años, este puente dejará de ser novedad, pero ya se habrá vuelto indispensable”.

La obra beneficia a habitantes de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, así como a los millones de turistas que anualmente visitan la zona.

Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, Quintana Roo. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, Quintana Roo. (Foto: Presidencia)

Protección civil y criterios ambientales en la construcción

El puente ofrece una nueva vía de conexión hacia la zona hotelera, considerada de alta vulnerabilidad ante huracanes, lo que permitirá evacuaciones más ágiles en caso de fenómenos meteorológicos. Mara Lezama explicó que el proyecto fue diseñado bajo criterios ambientales, con un trazo de 11.2 kilómetros que minimiza afectaciones al sistema lagunar Nichupté.

Entre las acciones implementadas en la obra se incluyen la protección de manglares, la reconexión hídrica y el uso de la técnica constructiva “top down”, aplicada por primera vez en México. El titular de la SICT informó que ya inició la construcción del Distribuidor Kukulcán, el cual estará terminado en octubre de este año.

Infraestructura para el futuro y justicia social

La construcción del Puente Nichupté es parte de una estrategia integral de desarrollo para el sureste mexicano, impulsada desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por el actual gobierno federal. Incluye proyectos como el nuevo Distrito Financiero, el Tren Maya y la modernización de infraestructura carretera y aeroportuaria.

Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, Quintana Roo. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Puente Vehicular Nichupté en Cancún, Quintana Roo. (Foto: Presidencia)

Lezama destacó que el proyecto incluye arcos de seguridad con tecnología avanzada y la instalación de aireadores para sanear la laguna. Reconoció también la participación de la iniciativa privada, particularmente de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), y el trabajo de los obreros que participaron en la construcción:

“Con profundo respeto, reconocemos a las mujeres y hombres que la hicieron posible. Su trabajo está aquí, firme, sosteniendo el presente y el futuro de miles de familias”.

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