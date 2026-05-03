¿Tienes endometriosis? Estas tres recetas fáciles te ayudarán a reducir la inflamación y mejorar tu bienestar

Aunque no existe una cura definitiva, diversos estudios coinciden en que una alimentación antiinflamatoria puede ayudar a reducir los síntomas. Imagen: IA

La endometriosis es un trastorno en el que tejido similar al revestimiento del útero crece fuera de él, provocando dolor pélvico, inflamación y, en algunos casos, infertilidad. A nivel global, se estima que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva, es decir, más de 190 millones de personas, según organismos internacionales de salud.

Aunque no existe una cura definitiva, diversos estudios coinciden en que una alimentación antiinflamatoria puede ayudar a reducir los síntomas. Se recomienda priorizar alimentos ricos en omega-3, antioxidantes, fibra y compuestos antiinflamatorios naturales, así como vitaminas como la vitamina D, vitamina E y complejo B. En contraste, se sugiere limitar el consumo de azúcares refinados, grasas trans y alimentos ultraprocesados.

PUBLICIDAD

A continuación, te presentamos tres recetas fáciles, accesibles y pensadas para combatir la inflamación:

1. Ensalada de salmón, espinaca y aguacate

Ingredientes:

PUBLICIDAD

1 taza de espinaca fresca

1 filete de salmón a la plancha

½ aguacate

1 cucharada de semillas de chía

Jugo de limón y aceite de oliva

Preparación:Coloca la espinaca como base, agrega el salmón desmenuzado, el aguacate en cubos y espolvorea semillas de chía. Aliña con limón y aceite de oliva.

Beneficios:El salmón es rico en omega-3, que ayuda a disminuir la inflamación. Las espinacas aportan hierro y antioxidantes, mientras que el aguacate contiene grasas saludables.

PUBLICIDAD

2. Bowl de quinoa con verduras asadas

Ingredientes:

1 taza de quinoa cocida

½ taza de brócoli

½ taza de zanahoria

½ calabacita

Aceite de oliva, cúrcuma y pimienta

Preparación:Asa las verduras con aceite de oliva, cúrcuma y pimienta durante 20 minutos. Sirve sobre la quinoa caliente.

PUBLICIDAD

Beneficios:La quinoa es una excelente fuente de proteína vegetal y fibra. La cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias naturales que pueden ayudar a aliviar el dolor.

3. Smoothie de frutos rojos y leche vegetal

Ingredientes:

PUBLICIDAD

1 taza de frutos rojos (fresas, moras o arándanos)

1 taza de leche de almendra sin azúcar

1 cucharada de linaza molida

½ plátano

Preparación:Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

Beneficios:Los frutos rojos son ricos en antioxidantes que combaten el estrés oxidativo. La linaza aporta omega-3 y favorece el equilibrio hormonal.

PUBLICIDAD

Adoptar una dieta enfocada en alimentos naturales, ricos en nutrientes y con propiedades antiinflamatorias puede ser una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de quienes viven con endometriosis. Estas recetas no solo son fáciles de preparar, también contribuyen a un enfoque integral de bienestar.