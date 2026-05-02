México

Ricardo Monreal defiende a Claudia Sheinbaum: afirma que cumple la ley en caso de extradición de Rocha Moya

En un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario expresó que la mandataria mexicana ha actuado “con dignidad y con decoro”

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Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum
Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. Fotos: CUARTOSCURO

La solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios ha desencadenado una dinámica inédita en el escenario político mexicano, obligando a las autoridades y a la sociedad a mirar de frente los desafíos históricos y legales que enfrenta el país en su relación con Estados Unidos.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila subrayó la importancia de no eludir el análisis profundo de los recientes acontecimientos.

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“No podemos soslayar hacer un análisis completo desde los puntos de vista jurídico, constitucional, histórico y diplomático sobre los hechos que desde hace dos días han constituido una dinámica mediática sin precedente”, expresó el legislador, quien además invitó a fortalecer el respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario expresó que la mandataria mexicana ha actuado “con dignidad y con decoro”, cumpliendo el compromiso de ajustarse a la legalidad y los principios constitucionales. En ese marco, pidió no retroceder ante la presión externa y a recordar los pasajes complejos que han marcado la interacción bilateral.

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Ricardo Monreal analiza la presión externa que enfrenta México desde múltiples perspectivas

Soberanía y legalidad ante la presión internacional contra Sheinbaum

Monreal recordó que la historia nacional está marcada por una relación “compleja, muchas veces tensa y profundamente asimétrica” con EU. Asimismo, manifestó que los episodios actuales no son hechos aislados, sino parte de una constante que ha puesto en jaque la capacidad del Estado mexicano para proteger su independencia y su marco jurídico.

“No se trata de un episodio aislado ni de una coyuntura pasajera: es una constante histórica que ha puesto a prueba, en repetidas ocasiones, la capacidad del Estado mexicano para defender su soberanía”, puntualizó.

Recalcó que las exigencias externas deben analizarse dentro de un contexto legal e histórico, y que la defensa del debido proceso, la presunción de inocencia y la aplicación rigurosa de la ley son elementos indispensables.

“Defender la presunción de inocencia, el debido proceso y el cumplimiento estricto de la ley de extradición no es debilidad institucional; es la condición mínima de cualquier democracia funcional”, sostuvo.

Instrumentos legales y futuro de la cooperación bilateral

El legislador declaró que la Ley de Extradición Internacional define claramente los pasos que México debe seguir en estos casos, incluyendo la existencia de un tratado, la doble incriminación y la presentación de pruebas. Cumplir con estos requisitos no representa hostilidad, sino la aplicación de la norma.

La verdadera cooperación entre México y Estados Unidos solo es posible bajo reglas claras y respeto mutuo, sin ceder a presiones unilaterales.

“La soberanía, en el México del siglo XXI, no se ejerce como aislamiento ni como confrontación estéril. Se ejerce como afirmación del Estado de derecho, como exigencia de reciprocidad y como condición mínima para una relación bilateral genuinamente constructiva”, finalizó Monreal Ávila.

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