Padre e hijo mueren acribillados en Morelia: autoridades investigan nexos con el narcomenudeo local

Elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Morelia resguardaron la escena del crimen en la calle Oriente 6 del fraccionamiento Villas del Pedregal, donde padre e hijo fueron acribillados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El poniente de la capital michoacana volvió a ser escenario de un cruento episodio de violencia presuntamente vinculada al crimen organizado. La tarde de este viernes, un ataque armado directo perpetrado a las afueras de una vivienda dejó un saldo trágico de dos hombres muertos —identificados como padre e hijo— y un joven más gravemente herido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas en el fraccionamiento Villas del Pedregal, un gigantesco complejo habitacional reconocido como el más grande de Latinoamérica. De acuerdo con los primeros reportes de las corporaciones de seguridad, un grupo de civiles fuertemente armados que se desplazaba a bordo de un vehículo marca Nissan, tipo Sentra, arribó a la calle Oriente 6, en su intersección con la calle Hafnio.

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Sin detener por completo la marcha del automotor, los sicarios abrieron fuego de manera indiscriminada contra tres hombres que se encontraban conviviendo en el exterior del inmueble.

Padre e hijo, las víctimas mortales

Las ráfagas de fuego sorprendieron a las víctimas, dejándolas sin oportunidad de resguardarse. Paramédicos y elementos de seguridad pública que atendieron el reporte de emergencia confirmaron en el lugar el fallecimiento de dos de los hombres. Las autoridades ministeriales los identificaron posteriormente como José Trinidad “N”, de 43 años de edad, y su hijo Oswaldo Yandel “N”, de apenas 18 años.

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En la misma agresión resultó gravemente lesionado un tercer individuo, identificado como Edison “N”, de 20 años de edad. Los equipos de rescate lograron estabilizarlo en la escena del crimen para luego trasladarlo de urgencia a un hospital de la capital michoacana, donde los reportes médicos preliminares catalogan su estado de salud como delicado y de pronóstico reservado.

Peritos de la Fiscalía michoacana localizaron diversas dosis de droga al interior del domicilio atacado, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas. (Canva)

Impunidad a la sombra de las autoridades

Uno de los aspectos que más ha causado indignación y asombro en torno a este doble homicidio es la facilidad con la que operaron los agresores. Tras vaciar sus armas contra los tres hombres, los atacantes emprendieron la huida a toda velocidad en el mismo vehículo Nissan Sentra, perdiéndose en el intrincado laberinto de calles que conforman Villas del Pedregal.

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Esta fuga exitosa se concretó a pesar de que en este mismo mega fraccionamiento se encuentra estratégicamente ubicado un cuartel de la Guardia Nacional (GN), así como las instalaciones del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i), el cerebro tecnológico de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán. El imponente cerco de cámaras y presencia de fuerzas federales no fue impedimento para que el comando armado consumara el crimen y escapara sin dejar rastro.

Narcomenudeo y guerra de cárteles

Una vez que la zona fue acordonada, los agentes de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) procedieron con el levantamiento de los cuerpos y la recolección de indicios balísticos. Al inspeccionar el interior de la vivienda atacada, los peritos encontraron diversas dosis de narcóticos listos para su comercialización.

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Este hallazgo ha llevado a la Fiscalía a establecer como principal línea de investigación una confrontación directa entre células de narcomenudistas que operan en la capital michoacana.

Informes de inteligencia de las autoridades de seguridad estatales y federales han identificado desde hace tiempo que Villas del Pedregal no solo es un reto en materia de desarrollo urbano por su densidad poblacional, sino que se ha convertido en un lucrativo y disputado mercado negro. En este sector operan activamente brazos armados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y remanentes del cártel de Los Caballeros Templarios, organizaciones criminales que mantienen una sanguinaria guerra sin cuartel por el control absoluto de la venta y distribución de droga al menudeo en la zona poniente de Morelia.

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