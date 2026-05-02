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¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Sprint del GP de Miami 2026?

Cadillac mostró avances, aunque aún sin ritmo para competir con el resto de la parrilla

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(Sam Navarro-Imagn Images)
(Sam Navarro-Imagn Images)

El mexicano Sergio “Checo” Pérez finalizó en la decimoséptima posición la carrera Sprint del Gran Premio de Miami, en una prueba donde, pese al esfuerzo, el rendimiento de Cadillac volvió a quedar por debajo del resto de la parrilla.

Sin ritmo tras un buen arranque

(REUTERS/Brian Snyder)
(REUTERS/Brian Snyder)

El tapatío había clasificado en el puesto 18, pero ganó una posición antes de la largada tras el retiro de Nico Hülkenberg. En la primera vuelta superó a Alex Albon y sostuvo un duelo con Carlos Sainz, a quien logró rebasar en un primer momento.

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Más adelante, también dejó atrás a Liam Lawson en la recta principal, aunque el ritmo del mexicano comenzó a caer conforme avanzaron las vueltas. La estrategia con neumáticos duros limitó su desempeño y permitió la remontada de Albon, quien lo relegó en pista.

El ritmo de carrera tampoco le permitió sostener su posición ante Lawson, que recuperó terreno y lo superó a mitad de la prueba. A partir de ese momento, la diferencia con los autos de adelante se amplió.

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Norris se lleva la Sprint

(REUTERS/Marco Bello)
(REUTERS/Marco Bello)

En la parte final, Checo defendió su lugar ante el ataque de Fernando Alonso, quien lo rebasó en las últimas curvas para dejarlo en la posición 17.

La carrera fue liderada y ganada por Lando Norris, seguido de Oscar Piastri, ambos de McLaren, mientras que Charles Leclerc, de Ferrari, completó el podio.

Tras la competencia, Permez señaló que el equipo ha mostrado avances pese a los resultados.

“Sin duda. Estamos progresando y estuve peleando con Williams, AlphaTauri (Racing Bulls), pero vamos a aprender de ello”, declaró. Además, añadió: “Se siente que vamos progresando. Hay mucho camino por delante, pero estamos intentando todo”.

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