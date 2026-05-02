Ellos son los gobernadores que serán imputados igual que Rocha Moya, según Simón Levy

Simón Levy dio a conocer la información por medio de su cuenta de X. Foto: IG/simonlevymx

Luego de darse a conocer la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien el pasado viernes pidió licencia del cargo, y otros nueve funcionarios de alto nivel de esa entidad, por cargos relacionados con narcotráfico, específicamente por pactar beneficios con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y ayuda electoral, el exsubsecretario de Turismo de la Ciudad de México, Simón Levy, dio a conocer, por medio de una publicación en redes sociales, quiénes serán, según él, los próximos gobernadores mexicanos en ser imputados.

De acuerdo con su publicación, Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, y quien pertenece (al igual que Rocha Moya) al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es de las siguientes en ser imputadas por Estados Unidos, así como el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal, y el de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. Estos últimos también pertenecientes a Morena.

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Levy señaló, en la misma publicación, que desde abril de 2026, ningún partido mexicano en la historia había tenido tantos acusados de narcotráfico, como Morena.

“Hago constar que @MarinadelPilar -y no es personal- es de las siguientes en ser imputadas junto con @Dr_Avillareal y @ARBedolla .Desde abril 2026, ningún partido mexicano en la historia, había tenido tantos acusados de narcotráfico como @PartidoMorenaMx, ergo, Son Narcopartido”, se lee en la publicación.

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Aprueban licencia de Rocha Moya

Este sábado, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó, por unanimidad, en sesión extraordinaria, la licencia temporal de más de 30 días solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, en medio de las investigaciones anunciadas por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

(X)

Tras la votación, el pleno turnó la propuesta a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para que emita la propuesta de gobernadora o gobernador interino.

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Así lo determinó el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Sinaloa durante la lectura de la votación.

“Lo hago desde mi profunda convicción republicana con al confianza de que las instituciones del Estado mexicano cumplirán su función constitucional en relación en los hechos en los que se me concierne y que son de dominio público”, fue el comunicado que envió el ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

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“A fin de que no quede duda alguna de la legalidad e integridad de mi conducta, como lo ha expresado nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien expreso mi reconocimiento invariable”, finaliza.