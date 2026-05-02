México Deportes

La boxeadora mexicana Fátima Herrera apunta a Los Ángeles 2028 tras ganar plata en Brasil

El resultado llega tras su participación en París 2024, donde sumó su primera experiencia olímpica

Guardar
La peleadora quiere poner en alto el nombre de México en esta competencia.
(Fátima Herrera)

La boxeadora mexicana Fátima Herrera ya arrancó su ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con una medalla de plata en la primera etapa de la Copa del Mundo de Boxeo, disputada recientemente en Brasil.

El resultado llega tras su participación en París 2024 y marca el inicio de una nueva fase en su carrera.

PUBLICIDAD

Una final que suma experiencia tras París

delegacion mexicana atletas juegos olimpicos paris 2024 Mexico 02 agosto
(AP Photo/John Locher)

La pugilista potosina alcanzó la final en la categoría de 48 kilogramos, donde cayó por decisión dividida ante la uzbeka Farzona Fozilova. Más allá del resultado, valoró lo conseguido como parte de su proceso competitivo.

“Me siento muy contenta y feliz de poder obtener esta medalla, yo creo que fue un gran logro para mí en lo personal y como atleta… me hubiera encantado ganar la medalla de oro, que sonara el himno nacional, hubiera sido un sueño, pero no desisto, sigo insistiendo”, declaró a Claro Sports.

PUBLICIDAD

La medalla llega después de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde fue eliminada en octavos de final por la turca Naz Cakiroglu, en lo que representó su primera experiencia olímpica.

La mira puesta en Los Ángeles 2028

Herrera mantiene como objetivo regresar a unos Juegos Olímpicos y pelear por una medalla. En ese camino, considera clave su evolución reciente dentro y fuera del ring.

“Ese sueño de ir a LA2028 sigue siendo el mismo… no simplemente ir, sino subir al podio”, señaló.

Su siguiente compromiso será la segunda fase de la Copa del Mundo de Boxeo, del 15 al 20 de junio en Guiyang, China, donde buscará mantener actividad y resultados en el arranque del ciclo olímpico.

Temas Relacionados

Fátima HerreraBoxAtletas MexicanosMexicanosLA 28mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dr. Wagner Jr. ironiza sobre el caso de violencia familiar de Alberto del Río: “Cuidado muchachitas que se las va mad...”

El Galeno del Mal lanzó comentarios sobre la agresión que involucra a su colega y desató críticas en redes sociales

Dr. Wagner Jr. ironiza sobre el caso de violencia familiar de Alberto del Río: “Cuidado muchachitas que se las va mad...”

Benavidez vs Zurdo Ramírez: esta es la cifra millonaria que se llevarán los peleadores mexicanos

La rivalidad entre ambos pugilistas alimenta las expectativas sobre el combate que se llevará a cabo en Las Vegas

Benavidez vs Zurdo Ramírez: esta es la cifra millonaria que se llevarán los peleadores mexicanos

Padre de Chicharito Hernández rompe el silencio y deja más dudas sobre el posible retiro del exdelantero de Chivas

Las declaraciones del padre del máximo goleador de la Selección Mexicana no dieron pistas claras sobre lo que sigue en la carrera de su hijo

Padre de Chicharito Hernández rompe el silencio y deja más dudas sobre el posible retiro del exdelantero de Chivas

Así llega Corea del Sur al Mundial 2026: todo lo que debes saber del equipo asiático que jugará en Guadalajara y Monterrey

Corea del Sur competirá en el Grupo A ante México, Sudáfrica y República Checa

Así llega Corea del Sur al Mundial 2026: todo lo que debes saber del equipo asiático que jugará en Guadalajara y Monterrey

Arsenal vs Fulham: a qué hora y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League

El equipo del mexicano se enfrentará al líder de la competencia en la búsqueda de mejorar su posición en la tabla general

Arsenal vs Fulham: a qué hora y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League
MÁS NOTICIAS

NARCO

Padre e hijo mueren acribillados en Morelia: autoridades investigan nexos con el narcomenudeo local

Padre e hijo mueren acribillados en Morelia: autoridades investigan nexos con el narcomenudeo local

Madres buscadoras hallan restos óseos de mujeres y hombres en fosas clandestinas Nicolás Romero y Zumpango

Asesinan a balazos a Efraín Blanco Villagómez, exaspirante de Morena a la alcaldía de Omealca, Veracruz

Golpe al bolsillo: EEUU va por los bienes y fortunas de Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

Cabildo de Culiacán aprueba licencia al cargo de Juan de Dios Gámez Mendívil

ENTRETENIMIENTO

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

Conductora de televisión defiende a Cazzu: la polémica con Christian Nodal no la hacen llenar estadios

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

Zayn Malik es hospitalizado y cancela fechas de su gira, ¿qué pasará con sus conciertos en México?

Músicos de Christian Nodal no llegan y se ve obligado a posponer concierto

DEPORTES

Dr. Wagner Jr. ironiza sobre el caso de violencia familiar de Alberto del Río: “Cuidado muchachitas que se las va mad...”

Dr. Wagner Jr. ironiza sobre el caso de violencia familiar de Alberto del Río: “Cuidado muchachitas que se las va mad...”

Benavidez vs Zurdo Ramírez: esta es la cifra millonaria que se llevarán los peleadores mexicanos

Padre de Chicharito Hernández rompe el silencio y deja más dudas sobre el posible retiro del exdelantero de Chivas

Así llega Corea del Sur al Mundial 2026: todo lo que debes saber del equipo asiático que jugará en Guadalajara y Monterrey

Arsenal vs Fulham: a qué hora y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League