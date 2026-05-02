La boxeadora mexicana Fátima Herrera apunta a Los Ángeles 2028 tras ganar plata en Brasil

(Fátima Herrera)

La boxeadora mexicana Fátima Herrera ya arrancó su ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con una medalla de plata en la primera etapa de la Copa del Mundo de Boxeo, disputada recientemente en Brasil.

El resultado llega tras su participación en París 2024 y marca el inicio de una nueva fase en su carrera.

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Una final que suma experiencia tras París

(AP Photo/John Locher)

La pugilista potosina alcanzó la final en la categoría de 48 kilogramos, donde cayó por decisión dividida ante la uzbeka Farzona Fozilova. Más allá del resultado, valoró lo conseguido como parte de su proceso competitivo.

“Me siento muy contenta y feliz de poder obtener esta medalla, yo creo que fue un gran logro para mí en lo personal y como atleta… me hubiera encantado ganar la medalla de oro, que sonara el himno nacional, hubiera sido un sueño, pero no desisto, sigo insistiendo”, declaró a Claro Sports.

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La medalla llega después de su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde fue eliminada en octavos de final por la turca Naz Cakiroglu, en lo que representó su primera experiencia olímpica.

La mira puesta en Los Ángeles 2028

Herrera mantiene como objetivo regresar a unos Juegos Olímpicos y pelear por una medalla. En ese camino, considera clave su evolución reciente dentro y fuera del ring.

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“Ese sueño de ir a LA2028 sigue siendo el mismo… no simplemente ir, sino subir al podio”, señaló.

Su siguiente compromiso será la segunda fase de la Copa del Mundo de Boxeo, del 15 al 20 de junio en Guiyang, China, donde buscará mantener actividad y resultados en el arranque del ciclo olímpico.

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