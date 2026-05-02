México

Fiscalía rescata a burro víctima de maltrato animal en Michoacán

Implementan un operativo especial en Ciudad Hidalgo el 2 de mayo asegura al ejemplar, considerado “ser sintiente” bajo la política institucional impulsada por Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado

Guardar
La fiscalía de Michoacán rescató a un burro víctima de maltratos, es considerado como un "ser sintiente" Foto: Fiscalía Michoacán
La fiscalía de Michoacán rescató a un burro víctima de maltratos, es considerado como un "ser sintiente" Foto: Fiscalía Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán implementa un operativo especial en Ciudad Hidalgo el 2 de mayo de 2026 para rescatar a un burrito víctima de maltrato animal. Durante la intervención, personal especializado asegura al ejemplar, considerado “ser sintiente” bajo la política institucional impulsada por Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado. La acción responde a denuncias ciudadanas sobre violencia y omisión de cuidados por parte del propietario, y refuerza el compromiso de la Fiscalía General del Estado frente a delitos contra animales.

El rescate coordinado involucra a organizaciones civiles reconocidas —Seres Libres A.C. y Fundación Toby— que brindan apoyo en la atención y resguardo del animal. Tras recibir reportes y realizar actos de investigación, la Fiscalía General encuentra pruebas de que el burrito permanece en condiciones que atentan contra su integridad, lo que motiva la acción inmediata de las autoridades en el municipio de Hidalgo. El procedimiento incluye la valoración médica del ejemplar y su traslado a un espacio apto para garantizar su recuperación.

PUBLICIDAD

Las autoridades trasladan al animal a un área adecuada, donde recibe atención clínica y queda bajo resguardo para su tratamiento y vigilancia. El equipo multidisciplinario —integrado por personal de la FGE y asociaciones civiles— revisa el estado físico del burrito y dicta medidas para evitar nuevas agresiones o negligencias. Según la Fiscalía General, esta respuesta forma parte de las instrucciones dictadas por Carlos Torres Piña para consolidar la cultura de respeto a los seres sintientes.

En el marco de la política de protección animal que dirige el Fiscal General, las instituciones receptoras confirman la colaboración activa de asociaciones civiles en las labores de valoración y resguardo. Estas organizaciones participan en cada etapa, desde la inspección inicial hasta el aseguramiento y tratamiento del animal. La FGE subraya que la coordinación interinstitucional permite atender denuncias con mayor eficacia y agilizar respuestas ante delitos de este tipo.

PUBLICIDAD

El proceso de investigación inicia tras múltiples avisos de la ciudadanía sobre el posible maltrato, lo que activa los procedimientos de indagatoria y seguimiento. Personal especializado examina los hechos denunciados y verifica el bienestar del ejemplar, aplicando protocolos para evitar situaciones similares en otros casos. La dependencia sostiene que mantener mecanismos de atención directa y pronta reacción es fundamental para proteger a animales sujetos a violencia en el estado.

El operativo tuvo lugar en Ciudad Hidalgo Oaxaca este 2 de mayo Foto: Fiscalía Michoacán
El operativo tuvo lugar en Ciudad Hidalgo Oaxaca este 2 de mayo Foto: Fiscalía Michoacán

Ancladas en la instrucción de fortalecer la vigilancia ante el maltrato, estas acciones forman parte de una estrategia de la Fiscalía General para fomentar el respeto hacia los animales y garantizar la persecución de delitos relacionados. La dependencia ratifica su obligación de proceder penalmente en todos los casos de maltrato animal documentados, y destaca la importancia de la denuncia ciudadana para activar mecanismos de protección.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán reafirma su compromiso con la investigación de conductas constitutivas de delito en agravio de los animales y su decisión de mantener el trabajo coordinado con la sociedad civil. De acuerdo con la política institucional vigente, la respuesta inmediata y las acciones conjuntas buscan garantizar el bienestar de los seres sintientes y consolidar una cultura de protección animal en la entidad.

El burro era víctima de maltrato animal Foto: Fiscalía Michoacán
El burro era víctima de maltrato animal Foto: Fiscalía Michoacán
  • La Fiscalía General del Estado de Michoacán realiza el 2 de mayo de 2026 el rescate de un burrito víctima de maltrato en Ciudad Hidalgo.
  • Organizaciones civiles como Seres Libres A.C. y Fundación Toby participan en el operativo de atención y resguardo del ejemplar.
  • La acción responde a denuncias ciudadanas y ratifica la política institucional de protección animal en Michoacán impulsada por el Fiscal General Carlos Torres Piña.

Temas Relacionados

mexico-noticiasburroMichoacánseres sintientesmaltrato animal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La bebida mejor que el agua con chía: ideal para desayunos saciantes y para bajar de peso

Esta combinación potencia el aporte de fibra, antioxidantes y ácidos grasos omega-3

La bebida mejor que el agua con chía: ideal para desayunos saciantes y para bajar de peso

El cibercrimen al servicio de la estructura delictiva vinculada a Rocha Moya

Organizaciones como el Cártel de Sinaloa han evolucionado, integran herramientas tecnológicas para ampliar su alcance y reducir riesgos. El uso de criptomonedas como Bitcoin, Monero o Tether permite lavar ganancias de manera más eficiente y transfronteriza

El cibercrimen al servicio de la estructura delictiva vinculada a Rocha Moya

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

Luis Guillermo Benítez, El Químico, dijo que Rocha Moya lo amenazó de muerte para que aceptara renunciar como alcalde de Mazatlán

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

Alerta por ransomware en México: así infectan tu celular o computadora sin que lo notes

Las consecuencias incluyen la pérdida total de información y la exposición de datos sensibles

Alerta por ransomware en México: así infectan tu celular o computadora sin que lo notes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Cae extorsionador en CDMX

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Cae extorsionador en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

Caen dos presuntos integrantes de célula delictiva en CDMX: uno tiene antecedentes desde 2009

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

Ellos son los gobernadores que serán imputados igual que Rocha Moya, según Simón Levy

Padre e hijo mueren acribillados en Morelia: autoridades investigan nexos con el narcomenudeo local

ENTRETENIMIENTO

De lavar platos en Bacalar al Estadio GNP: la increíble historia de V de BTS en México

De lavar platos en Bacalar al Estadio GNP: la increíble historia de V de BTS en México

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

“Mi Princesa Valiente”: la emotiva canción de William Levy por los 16 años de su hija

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

Conductora de televisión defiende a Cazzu: la polémica con Christian Nodal no la hacen llenar estadios

DEPORTES

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Chaco Giménez y Rubén Rodríguez explotan en vivo por Javier Aguirre: “No lo criticas porque tu hijo está en la Selección Mexicana”

Raúl Jiménez ilusiona al América previo al duelo ante Pumas: “Me gustaría regresar porque ahí comencé”

Cruz Azul confirma la ausencia del ‘Toro’ Fernández para el partido contra Atlas

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Sprint del GP de Miami 2026?