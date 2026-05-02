Fiscalía rescata a burro víctima de maltrato animal en Michoacán

La fiscalía de Michoacán rescató a un burro víctima de maltratos, es considerado como un "ser sintiente" Foto: Fiscalía Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán implementa un operativo especial en Ciudad Hidalgo el 2 de mayo de 2026 para rescatar a un burrito víctima de maltrato animal. Durante la intervención, personal especializado asegura al ejemplar, considerado “ser sintiente” bajo la política institucional impulsada por Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado. La acción responde a denuncias ciudadanas sobre violencia y omisión de cuidados por parte del propietario, y refuerza el compromiso de la Fiscalía General del Estado frente a delitos contra animales.

El rescate coordinado involucra a organizaciones civiles reconocidas —Seres Libres A.C. y Fundación Toby— que brindan apoyo en la atención y resguardo del animal. Tras recibir reportes y realizar actos de investigación, la Fiscalía General encuentra pruebas de que el burrito permanece en condiciones que atentan contra su integridad, lo que motiva la acción inmediata de las autoridades en el municipio de Hidalgo. El procedimiento incluye la valoración médica del ejemplar y su traslado a un espacio apto para garantizar su recuperación.

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Las autoridades trasladan al animal a un área adecuada, donde recibe atención clínica y queda bajo resguardo para su tratamiento y vigilancia. El equipo multidisciplinario —integrado por personal de la FGE y asociaciones civiles— revisa el estado físico del burrito y dicta medidas para evitar nuevas agresiones o negligencias. Según la Fiscalía General, esta respuesta forma parte de las instrucciones dictadas por Carlos Torres Piña para consolidar la cultura de respeto a los seres sintientes.

En el marco de la política de protección animal que dirige el Fiscal General, las instituciones receptoras confirman la colaboración activa de asociaciones civiles en las labores de valoración y resguardo. Estas organizaciones participan en cada etapa, desde la inspección inicial hasta el aseguramiento y tratamiento del animal. La FGE subraya que la coordinación interinstitucional permite atender denuncias con mayor eficacia y agilizar respuestas ante delitos de este tipo.

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El proceso de investigación inicia tras múltiples avisos de la ciudadanía sobre el posible maltrato, lo que activa los procedimientos de indagatoria y seguimiento. Personal especializado examina los hechos denunciados y verifica el bienestar del ejemplar, aplicando protocolos para evitar situaciones similares en otros casos. La dependencia sostiene que mantener mecanismos de atención directa y pronta reacción es fundamental para proteger a animales sujetos a violencia en el estado.

El operativo tuvo lugar en Ciudad Hidalgo Oaxaca este 2 de mayo Foto: Fiscalía Michoacán

Ancladas en la instrucción de fortalecer la vigilancia ante el maltrato, estas acciones forman parte de una estrategia de la Fiscalía General para fomentar el respeto hacia los animales y garantizar la persecución de delitos relacionados. La dependencia ratifica su obligación de proceder penalmente en todos los casos de maltrato animal documentados, y destaca la importancia de la denuncia ciudadana para activar mecanismos de protección.

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La Fiscalía General del Estado de Michoacán reafirma su compromiso con la investigación de conductas constitutivas de delito en agravio de los animales y su decisión de mantener el trabajo coordinado con la sociedad civil. De acuerdo con la política institucional vigente, la respuesta inmediata y las acciones conjuntas buscan garantizar el bienestar de los seres sintientes y consolidar una cultura de protección animal en la entidad.

El burro era víctima de maltrato animal Foto: Fiscalía Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán realiza el 2 de mayo de 2026 el rescate de un burrito víctima de maltrato en Ciudad Hidalgo.

Organizaciones civiles como Seres Libres A.C. y Fundación Toby participan en el operativo de atención y resguardo del ejemplar.

La acción responde a denuncias ciudadanas y ratifica la política institucional de protección animal en Michoacán impulsada por el Fiscal General Carlos Torres Piña.