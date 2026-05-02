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Semillas de mostaza: el superalimento rico en antioxidantes, útil para personas con diabetes y vegetarianos

Este alimento se destaca también por su aporte de proteínas y grasas saludables

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Regula los triglicéridos, quema grasa abdominal y aporta omega-3 al cuerpo con una cucharada de esta semilla (RS)
Regula los triglicéridos, quema grasa abdominal y aporta omega-3 al cuerpo con una cucharada de esta semilla (RS)

Las semillas de mostaza destacan por su aporte de antioxidantes, proteínas y grasas saludables, propiedades que las convierten en una opción viable para personas con diabetes y quienes llevan una dieta vegetariana.

Estudios realizados en la Universidad de las Américas Puebla señalan que la capacidad antioxidante de la semilla de mostaza negra supera a la de la linaza, el ajonjolí y el girasol, situándola como un superalimento de interés para la nutrición en México.

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El análisis de la composición química muestra que la semilla de mostaza negra contiene entre 20 y 25 gramos de proteína por cada 100 gramos, y la amarilla cerca de 25 gramos, cifras superiores al amaranto y al trigo, según datos del mismo estudio.

La fibra dietética también se encuentra en porcentajes elevados, con hasta 21 por ciento en la pasta residual de la extracción de aceite, lo cual favorece la salud intestinal y ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, de acuerdo con la Facultad de Medicina de la UNAM.

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La mostaza aporta antioxidantes y compuestos bioactivos

Las semillas de mostaza contienen glucosinolatos, compuestos que han sido estudiados por su capacidad antioxidante y su efecto antiinflamatorio, señala el Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental de la Universidad de las Américas Puebla.

La variedad negra destaca por su contenido de sinigrina y la amarilla por la sinalbina, ambas asociadas a la defensa contra el estrés oxidativo a nivel celular.

El contenido de antioxidantes varía de mil 273 a mil 323 miligramos equivalentes de Trolox por cada 100 gramos de semilla. Esta cifra supera los valores reportados para otras semillas comunes en la dieta mexicana. Los compuestos fenólicos y el ácido sinápico presentes en la mostaza contribuyen a su capacidad para neutralizar radicales libres.

Efectos en diabetes y salud metabólica

El consumo regular de semillas de mostaza puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre debido a su alto contenido de fibra y grasas insaturadas. Una cucharadita de mostaza integral mostró una reducción significativa de glucosa en pacientes prediabéticos en un estudio realizado en Reino Unido, resultado que coincide con investigaciones en modelos animales.

El magnesio y el selenio presentes en las semillas de mostaza participan en la regulación de la glucosa y el metabolismo de carbohidratos, apunta la Facultad de Medicina de la UNAM. Estos minerales también contribuyen al funcionamiento muscular y la protección celular frente al daño oxidativo.

ARCHIVO - Mostaza y semillas de mostaza. Foto: Annette Riedl/dpa
ARCHIVO - Mostaza y semillas de mostaza. Foto: Annette Riedl/dpa

Un superalimento para vegetarianos

La semilla de mostaza sobresale como fuente vegetal de proteína, con una proporción similar o superior a la chía y la linaza. La pasta residual después de la extracción de aceite contiene hasta 27 gramos de proteína por cada 100 gramos y porcentajes altos de fibra dietética. Esta combinación es útil para quienes llevan una dieta vegetariana y buscan alternativas a las proteínas animales.

La concentración de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, como el omega-3 y el omega-6, aporta beneficios para la salud cardiovascular. El calcio, el fósforo y el potasio presentes en la mostaza complementan su perfil nutricional, de acuerdo con la Facultad de Medicina de la UNAM.

Beneficios adicionales y recomendaciones de consumo

Además de su efecto antioxidante y su utilidad para personas con diabetes, la semilla de mostaza aporta minerales como selenio, magnesio y manganeso. El selenio contribuye a la defensa antioxidante y el magnesio al control de la presión arterial. Su bajo contenido calórico y su capacidad para inducir saciedad la hacen adecuada en planes de control de peso.

Expertos en nutrición de la Universidad de las Américas Puebla recomiendan consumir la semilla de mostaza entera o en polvo para aprovechar su perfil de nutrientes. Para personas con diabetes, la fibra y los antioxidantes de la mostaza pueden ser aliados en la regulación metabólica. En el caso de vegetarianos, esta semilla representa una fuente adicional de proteína y ácidos grasos esenciales.

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