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“Mi Princesa Valiente”: la emotiva canción de William Levy por los 16 años de su hija

El gesto del actor ha evidenciado una nueva etapa creativa y un lazo familiar más íntimo que despertó curiosidad entre sus seguidores

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El actor mostró su lado musical al inspirarse en su hija para componer una melodía. (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)
El actor mostró su lado musical al inspirarse en su hija para componer una melodía. (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)

William Levy ha dado un giro inesperado a su carrera al revelar su faceta de compositor musical, dedicando una emotiva canción a su hija Kailey con motivo de su cumpleaños número 16.

El reconocido actor sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación en redes sociales donde presenta “Mi Princesa Valiente”, una pieza musical que él mismo escribió y que acompaña un mensaje profundamente personal para celebrar esta fecha especial en la vida de su hija.

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Adornos lujosos y sus padres juntos: así fue los “dulces 16” de Kailey, hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez (Instagram/@kaileylevy19)
Adornos lujosos y sus padres juntos: así fue los “dulces 16” de Kailey, hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez (Instagram/@kaileylevy19)

Un homenaje musical por los 16 años de Kailey

La dedicatoria de William Levy se ha viralizado rápidamente, mostrando un acercamiento distinto con el público al exponer parte de su intimidad familiar. En la publicación, el actor remarca el significado de ver a su hija crecer y destaca valores como su esencia, nobleza y la particular forma en que mira el mundo.

En el mensaje, el protagonista de diversas telenovelas enfatiza la inspiración detrás de la canción: “Nunca dudes de tu valor, porque llevas dentro una grandeza que no tiene límites. Eres, y siempre serás, uno de los regalos más grandes de mi vida. Nunca olvides que eres Mi Princesa Valiente”. Levy aclara que “Mi Princesa Valiente” está dedicada exclusivamente a Kailey, un gesto que ha conmovido a sus seguidores y a la propia festejada, quien respondió: “I love you papi! (¡Te amo, papi!)”.

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El reencuentro de William Levy y Elizabeth Gutiérrez
El reencuentro de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

La muestra de cariño hacia su hija

Además de la fotografía y el mensaje de felicitación, William Levy compartió extractos de la letra de “Mi Princesa Valiente”, en donde resalta la cercanía con su hija: “Aunque el mundo te ve estrella en la pantalla yo te sigo viendo en pijama por la sala... Si la vida se me pone al revés, tu abrazo es el lugar al que siempre pertenezco otra vez”. Otras líneas, como “Porque eres mi princesa valiente, mi carácter en tu frente, mi locura inteligente, mi razón para cambiar”, han sido ampliamente comentadas por los fans.

La canción ha sido interpretada como una muestra de la relación sólida entre padre e hija y la búsqueda de William Levy por nuevas formas creativas de expresión, más allá de su trayectoria en televisión.

El evento se distinguió por una decoración inspirada en el color rojo, que predominó en cada rincón del salón (Fotos. Instagram/@kaileylevy19)
El evento se distinguió por una decoración inspirada en el color rojo, que predominó en cada rincón del salón (Fotos. Instagram/@kaileylevy19)

La celebración de los 16 años de Kailey se realizó el pasado 25 de abril, en un evento familiar que no solo fue especial por la dedicatoria musical, sino porque marcó la presencia conjunta de William Levy y Elizabeth Gutiérrez tras su separación ocurrida en 2024. Según lo publicado, ambos han priorizado el bienestar de sus hijos, Kailey y Christopher Alexander, reuniéndose en esta ocasión especial.

Durante la velada, la joven resaltó con un look tradicional de los “Sweet 16” en Estados Unidos, compartiendo momentos con familiares y amigos cercanos. Además, la publicación de William Levy acumuló miles de reacciones y comentarios, consolidándose como una de las tendencias entre sus seguidores y diversas figuras del espectáculo.

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