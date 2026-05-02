México Deportes

Raúl Jiménez ilusiona al América previo al duelo ante Pumas: “Me gustaría regresar porque ahí comencé”

El delantero mexicano habló sobre su posible regreso a las Águilas aunque sin confirmar nada

Guardar
Sus declaraciones reavivaron la esperanza de verlo otra vez con las Águilas.
Sus declaraciones reavivaron la esperanza de verlo otra vez con las Águilas.

En la antesala de uno de los enfrentamientos más llamativos del Clausura 2026, el choque entre América y Pumas UNAM por los Cuartos de Final, el nombre de Raúl Jiménez volvió a encender la conversación entre los aficionados azulcremas. El delantero mexicano, actualmente en el Fulham FC, habló sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de un regreso que emociona, pero que aún no tiene fecha.

En una charla concedida a la revista Quién, el atacante surgido de las fuerzas básicas americanistas reconoció el vínculo especial que mantiene con el club donde debutó profesionalmente. Sin embargo, también dejó claro que su presente sigue ligado al futbol europeo, donde busca mantenerse competitivo el mayor tiempo posible.

PUBLICIDAD

El atacante dejó claro que aún busca mantenerse en la élite del futbol internacional.
El atacante dejó claro que aún busca mantenerse en la élite del futbol internacional.
“A mí me gustaría, si regreso al club América, sería algo muy padre, muy bonito para mí, porque ahí fue donde empecé mi carrera en Primera División. Desde niño jugué ahí, pero también uno ya ve las cosas diferentes y sabe que puede ir a otros lugares, puede estar en otro tipo de liga, es simplemente valorar, espero que me queden unos cuantos años todavía de futbol y valorar las mejores opciones para ver cuál será la que convenga más”.

Las palabras del delantero generaron expectativa entre la afición del América, que sueña con verlo nuevamente defendiendo los colores azulcremas. No obstante, el propio jugador dejó entrever que su retorno no es inmediato, ya que aún se siente con capacidad para competir en ligas de alto nivel.

Con una trayectoria consolidada en Inglaterra, Jiménez se ha convertido en uno de los referentes mexicanos en la Premier League, donde ha logrado mantenerse durante ocho temporadas, enfrentando a algunos de los mejores equipos del mundo. Para el atacante, el nivel de exigencia en ese campeonato es superior al de otras ligas.

PUBLICIDAD

El delantero explicó que la clave para mantenerse vigente en ese entorno es la preparación constante, así como la mentalidad para competir cada fin de semana sin importar el rival. En ese sentido, también reconoció el respaldo que recibe por parte de los aficionados.

Raúl Jiménez, actual jugador del Fulham, es opción destacada para regresar a Club América y ganar minutos rumbo al Mundial 2026
Raúl Jiménez, actual jugador del Fulham, es opción destacada para regresar a Club América y ganar minutos rumbo al Mundial 2026 (Imago7)
“Mucha gente quisiera estar en mi lugar, y yo siempre estoy dando lo que me toca, lo mejor de mí en cada partido, en cada jugada, para poder regresarles un poco de ese apoyo que siempre me brindan”.

Mientras tanto, el América se prepara para afrontar una serie clave ante Pumas, en un duelo que promete intensidad y gran expectativa. En medio de ese escenario, las declaraciones de Jiménez añadieron un ingrediente extra, al reavivar la ilusión de un posible regreso que, aunque lejano, sigue latente en el imaginario de la afición.

Temas Relacionados

Raúl JiménezClub AméricaPumas UNAMLiga MXTorneo Clausura 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cruz Azul confirma la ausencia del ‘Toro’ Fernández para el partido contra Atlas

El conjunto celeste enfrenta una baja sensible para el inicio de la Liguilla lo que podría afectar su clasificación a la siguiente ronda

Cruz Azul confirma la ausencia del ‘Toro’ Fernández para el partido contra Atlas

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Sprint del GP de Miami 2026?

Cadillac mostró avances, aunque aún sin ritmo para competir con el resto de la parrilla

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Sprint del GP de Miami 2026?

La boxeadora mexicana Fátima Herrera apunta a Los Ángeles 2028 tras ganar plata en Brasil

El resultado llega tras su participación en París 2024, donde sumó su primera experiencia olímpica

La boxeadora mexicana Fátima Herrera apunta a Los Ángeles 2028 tras ganar plata en Brasil

Dr. Wagner Jr. ironiza sobre el caso de violencia familiar de Alberto del Río: “Cuidado muchachitas que se las va mad...”

El Galeno del Mal lanzó comentarios sobre la agresión que involucra a su colega y desató críticas en redes sociales

Dr. Wagner Jr. ironiza sobre el caso de violencia familiar de Alberto del Río: “Cuidado muchachitas que se las va mad...”

Benavidez vs Zurdo Ramírez: esta es la cifra millonaria que se llevarán los peleadores mexicanos

La rivalidad entre ambos pugilistas alimenta las expectativas sobre el combate que se llevará a cabo en Las Vegas

Benavidez vs Zurdo Ramírez: esta es la cifra millonaria que se llevarán los peleadores mexicanos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ellos son los gobernadores que serán imputados igual que Rocha Moya, según Simón Levy

Ellos son los gobernadores que serán imputados igual que Rocha Moya, según Simón Levy

Padre e hijo mueren acribillados en Morelia: autoridades investigan nexos con el narcomenudeo local

Madres buscadoras hallan restos óseos de mujeres y hombres en fosas clandestinas Nicolás Romero y Zumpango

Asesinan a balazos a Efraín Blanco Villagómez, exaspirante de Morena a la alcaldía de Omealca, Veracruz

Golpe al bolsillo: EEUU va por los bienes y fortunas de Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

“Mi Princesa Valiente”: la emotiva canción de William Levy por los 16 años de su hija

“Mi Princesa Valiente”: la emotiva canción de William Levy por los 16 años de su hija

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

Conductora de televisión defiende a Cazzu: la polémica con Christian Nodal no la hacen llenar estadios

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

Zayn Malik es hospitalizado y cancela fechas de su gira, ¿qué pasará con sus conciertos en México?

DEPORTES

Cruz Azul confirma la ausencia del ‘Toro’ Fernández para el partido contra Atlas

Cruz Azul confirma la ausencia del ‘Toro’ Fernández para el partido contra Atlas

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Sprint del GP de Miami 2026?

La boxeadora mexicana Fátima Herrera apunta a Los Ángeles 2028 tras ganar plata en Brasil

Dr. Wagner Jr. ironiza sobre el caso de violencia familiar de Alberto del Río: “Cuidado muchachitas que se las va mad...”

Benavidez vs Zurdo Ramírez: esta es la cifra millonaria que se llevarán los peleadores mexicanos