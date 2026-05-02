Raúl Jiménez ilusiona al América previo al duelo ante Pumas: “Me gustaría regresar porque ahí comencé”

Sus declaraciones reavivaron la esperanza de verlo otra vez con las Águilas.

En la antesala de uno de los enfrentamientos más llamativos del Clausura 2026, el choque entre América y Pumas UNAM por los Cuartos de Final, el nombre de Raúl Jiménez volvió a encender la conversación entre los aficionados azulcremas. El delantero mexicano, actualmente en el Fulham FC, habló sobre su futuro y dejó abierta la posibilidad de un regreso que emociona, pero que aún no tiene fecha.

En una charla concedida a la revista Quién, el atacante surgido de las fuerzas básicas americanistas reconoció el vínculo especial que mantiene con el club donde debutó profesionalmente. Sin embargo, también dejó claro que su presente sigue ligado al futbol europeo, donde busca mantenerse competitivo el mayor tiempo posible.

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El atacante dejó claro que aún busca mantenerse en la élite del futbol internacional.

“A mí me gustaría, si regreso al club América, sería algo muy padre, muy bonito para mí, porque ahí fue donde empecé mi carrera en Primera División. Desde niño jugué ahí, pero también uno ya ve las cosas diferentes y sabe que puede ir a otros lugares, puede estar en otro tipo de liga, es simplemente valorar, espero que me queden unos cuantos años todavía de futbol y valorar las mejores opciones para ver cuál será la que convenga más”.

Las palabras del delantero generaron expectativa entre la afición del América, que sueña con verlo nuevamente defendiendo los colores azulcremas. No obstante, el propio jugador dejó entrever que su retorno no es inmediato, ya que aún se siente con capacidad para competir en ligas de alto nivel.

Con una trayectoria consolidada en Inglaterra, Jiménez se ha convertido en uno de los referentes mexicanos en la Premier League, donde ha logrado mantenerse durante ocho temporadas, enfrentando a algunos de los mejores equipos del mundo. Para el atacante, el nivel de exigencia en ese campeonato es superior al de otras ligas.

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El delantero explicó que la clave para mantenerse vigente en ese entorno es la preparación constante, así como la mentalidad para competir cada fin de semana sin importar el rival. En ese sentido, también reconoció el respaldo que recibe por parte de los aficionados.

Raúl Jiménez, actual jugador del Fulham, es opción destacada para regresar a Club América y ganar minutos rumbo al Mundial 2026 (Imago7)

“Mucha gente quisiera estar en mi lugar, y yo siempre estoy dando lo que me toca, lo mejor de mí en cada partido, en cada jugada, para poder regresarles un poco de ese apoyo que siempre me brindan”.

Mientras tanto, el América se prepara para afrontar una serie clave ante Pumas, en un duelo que promete intensidad y gran expectativa. En medio de ese escenario, las declaraciones de Jiménez añadieron un ingrediente extra, al reavivar la ilusión de un posible regreso que, aunque lejano, sigue latente en el imaginario de la afición.

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