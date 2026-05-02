Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

(REUTERS/Marcelo Del Pozo)

El Real Betis recibe al Real Oviedo este domingo 3 de mayo en el Estadio La Cartuja, en el partido correspondiente a la Jornada 34 de LaLiga que enfrenta a dos equipos con objetivos distintos en el cierre del torneo: uno en zona europea y otro en la pelea por no descender.

Cómo llegan ambos equipos

(EFE/ Eloy Alonso)

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini se ubica en la quinta posición de la tabla y busca mantenerse en puestos europeos. Llega tras una racha irregular en sus últimos encuentros, por lo que en casa intentará asegurar puntos para sostener su lugar en la clasificación.

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Por su parte, el Oviedo ocupa el último puesto y necesita sumar para mantenerse con opciones en la lucha por la permanencia. El margen de error es reducido en esta etapa del campeonato, lo que vuelve determinante cada resultado.

En cuanto a las plantillas, el Betis no contará con Marc Bartra por lesión, mientras que Ángel Ortiz es duda y Junior Firpo podría reaparecer tras integrarse a los entrenamientos.

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Del lado visitante, Brandon Dominguès está descartado, mientras que Ovie Ejaria y Leander Dendoncker siguen en evaluación. También existe la posibilidad de que jugadores como Eric Bailly, David Carmo, Álex Forés y Luka Ilic vuelvan a la convocatoria.

Horario y transmisión

(X/ @RealBetis)

El encuentro se disputará a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de Sky Sports.

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