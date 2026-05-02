Cruz Azul confirma la ausencia del ‘Toro’ Fernández para el partido contra Atlas

El Toro nuevamente se perderá una fase importante del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Un golpe inesperado para Cruz Azul complica el inicio de la Liguilla del Clausura 2026. El delantero uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández quedó fuera para el partido de ida de los cuartos de final ante Atlas.

La Máquina no podrá contar con su mejor atacante en el primer duelo de cuarto de final ante Atlas, tras confirmarse una lesión. La ausencia representa una baja clave en el ataque celeste y deja en duda la participación de Fernández para el partido de vuelta, obligando al plantel a buscar alternativas para suplir su peso en la ofensiva.

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El cuadro de Joel Huiqui resentirá la ausencia del 'Toro'. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Una dura baja para los cementeros

Gabriel Fernández se ha consolidado como el referente en la delantera de Cruz Azul durante el Clausura 2026, no solo por su eficacia goleadora, sino por su aporte en la generación de espacios y su influencia en el área rival.

El uruguayo suma cinco goles en 975 minutos jugados, lo que representa un promedio de un gol cada 195 minutos disputados en el torneo. Su peso en el funcionamiento celeste va más allá de los números: ha sido clave para condicionar a las defensas rivales y facilitar el trabajo para sus compañeros.

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Una lesión que preocupa a los fanáticos celestes

La distensión muscular que deja fuera a “el Toro” Fernández llega en un momento especialmente complejo para el plantel dirigido por Joel Huiqui. La Máquina había encontrado en el delantero a su principal recurso de ataque, y la baja obliga a reconsiderar opciones en una serie que se anticipa cerrada y exigente.

Fernández se perdió sus primeros juegos con Cruz Azul también por una lesión. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El partido de ida ante Atlas representa un reto adicional, ya que la ausencia del atacante podría modificar tanto el planteamiento táctico como el ánimo del equipo.

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Ante la ausencia, el cuerpo técnico de Cruz Azul enfrenta la necesidad de replantear su ofensiva para el primer compromiso de la serie. Entre las alternativas disponibles destacan Mateo Levy y Christian Ebere, siendo este último el favorito para asumir el rol titular gracias a su potencia física y capacidad para jugar de espaldas al arco.

La situación médica de Fernández todavía deja una pequeña ventana de esperanza para el partido de vuelta. Desde el entorno del club se mantiene la expectativa de que podría estar disponible, aunque la recuperación se manejará con cautela para evitar recaídas que comprometan su participación en lo que resta de la fase final. Mientras tanto, los esfuerzos del plantel están enfocados en sostener su nivel competitivo y encontrar soluciones colectivas para suplir la ausencia de su referente.

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A qué hora y dónde ver el partido de Cruz Azul vs Atlas

El encuentro correspondiente a los Cuartos de Final de la Liga MX se llevará a cabo este sábado 2 de mayo en punto de las 21:15 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Jalisco. Los aficionados podrán seguir el partido a través de las pantallas de Canal 5 en televisión abierta.

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