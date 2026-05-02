México

¿Rocha Moya tiene fuero? Arturo Zaldivar explica si el gobernador de Sinaloa con licencia temporal podría ser detenido

Explicó que el fuero impide procesar penalmente a servidores públicos sin autorización previa de la Cámara de Diputados

Guardar
Arturo Zaldívar defendió la aprobación a la Ley de Amparo. | YouTube Claudia Sheinbaum
Arturo Zaldívar defendió la aprobación a la Ley de Amparo. | YouTube Claudia Sheinbaum

Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, aclaró si Rubén Rocha Moya aún cuenta con inmunidad procesal, tras solicitar licencia temporal como gobernador de Sinaloa dos días después de que autoridades de Estados Unidos lo acusaron de delitos relacionados con narcotráfico y armas.

En su cuenta de X, el también exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que “es incorrecto” lo que se ha difundido sobre “que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo fuero”.

PUBLICIDAD

Explicó que la inmudidad procesal, conocida como fuero, se trata de una medida para garantizar que servidores públicos no sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia para que esto sea posible.

“La inmunidad procesal, mal llamada “fuero”, es una garantía de cierta categoría de servidores públicos para evitar que sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que levante la inmunidad procesal en los términos del artículo 111 de la Constitución", escribió en al red social.

PUBLICIDAD

En este sentido, indicó que el “fuero” protege a la función no a la persona, es decir, la medida pierde validez cuando el servidor público en cuestión pide licencia para separarse del cargo.

Por ello, Rocha Moya sí podría ser detenido ya que actulamente ya no ejerce su función de gobernador, luego de que esta mañana el Congreso de Sinaloa aprobó su solicitud de licencia temporal y nombró a Yeraldín Bonilla, como gobernadora interina.

“Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal. Hay precedentes del Poder Judicial Federal en este sentido”, conclutó Zaldívar.

¿De qué se le acusa a Rocha Moya?

El miércoles pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a nueve funcionarios de Sinloa más de conspirar para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, proteger a líderes del cártel y facilitar la violencia y represalias, incluyendo asesinatos.

Asimismo, fueron señalados de dar información confidencial y de proteger cargamentos de droga, por lo que incliuso se les vincula con la facción de “Los Chapitos” y, a cambio de su colaboración, habrían recibido miles de dólares.

¿Qué respondió Sheinbaum?

Tras las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes de Estados Unidos contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios, serán investigados y procesados en México.

En su conferencai mañanera del jueves 30 de abril, sostuvo que su gobierno no encubrirá a nadie, pero adviertió que, si no existen pruebas claras, las acusaciones tendrían un trasfondo político.

Reiteró la defensa de la soberanía nacional y rechazó cualquier injerencia extranjera en asuntos internos, subrayando que solo las autoridades mexicanas pueden decidir sobre la situación jurídica de los señalados.

La mandataria confirmó que el 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición para diez ciudadanos mexicanos, turnando la documentación a la FGR para su análisis conforme a la ley.

Sheinbaum criticó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos los cargos, dado que estos procesos son confidenciales según los tratados internacionales.

Indicó que la FGR revisará los documentos y determinará si existen elementos suficientes para proceder legalmente.

Temas Relacionados

Rubén Rocha MoyaSinaloafueroArturo ZaldívarEstados Unidosmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La bebida mejor que el agua con chía: ideal para desayunos saciantes y para bajar de peso

Esta combinación potencia el aporte de fibra, antioxidantes y ácidos grasos omega-3

La bebida mejor que el agua con chía: ideal para desayunos saciantes y para bajar de peso

El cibercrimen al servicio de la estructura delictiva vinculada a Rocha Moya

Organizaciones como el Cártel de Sinaloa han evolucionado, integran herramientas tecnológicas para ampliar su alcance y reducir riesgos. El uso de criptomonedas como Bitcoin, Monero o Tether permite lavar ganancias de manera más eficiente y transfronteriza

El cibercrimen al servicio de la estructura delictiva vinculada a Rocha Moya

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

Luis Guillermo Benítez, El Químico, dijo que Rocha Moya lo amenazó de muerte para que aceptara renunciar como alcalde de Mazatlán

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

Alerta por ransomware en México: así infectan tu celular o computadora sin que lo notes

Las consecuencias incluyen la pérdida total de información y la exposición de datos sensibles

Alerta por ransomware en México: así infectan tu celular o computadora sin que lo notes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Cae extorsionador en CDMX

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Cae extorsionador en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

Caen dos presuntos integrantes de célula delictiva en CDMX: uno tiene antecedentes desde 2009

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

Ellos son los gobernadores que serán imputados igual que Rocha Moya, según Simón Levy

Padre e hijo mueren acribillados en Morelia: autoridades investigan nexos con el narcomenudeo local

ENTRETENIMIENTO

De lavar platos en Bacalar al Estadio GNP: la increíble historia de V de BTS en México

De lavar platos en Bacalar al Estadio GNP: la increíble historia de V de BTS en México

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

“Mi Princesa Valiente”: la emotiva canción de William Levy por los 16 años de su hija

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

Conductora de televisión defiende a Cazzu: la polémica con Christian Nodal no la hacen llenar estadios

DEPORTES

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Chaco Giménez y Rubén Rodríguez explotan en vivo por Javier Aguirre: “No lo criticas porque tu hijo está en la Selección Mexicana”

Raúl Jiménez ilusiona al América previo al duelo ante Pumas: “Me gustaría regresar porque ahí comencé”

Cruz Azul confirma la ausencia del ‘Toro’ Fernández para el partido contra Atlas

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Sprint del GP de Miami 2026?