Alerta por ransomware en México: así infectan tu celular o computadora sin que lo notes

Un hombre con capucha, miembro de una banda criminal, habla discretamente por su teléfono móvil en un entorno oscuro y sombrío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ataques de ransomware afectan cada vez más a usuarios y empresas en México, debido a que este software malicioso cifra los archivos de las víctimas y exige un pago para restaurar el acceso.

Bajo esta práctica, los delincuentes cibernéticos logran infectar computadoras y móviles mediante enlaces y archivos maliciosos. Las víctimas suelen recibir mensajes engañosos que parecen legítimos para inducirlas a descargar el virus.

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Para evitar fraudes, la Policía Cibernética compartió una serie de recomendaciones que te compartimos a continuación.

¿Cómo funciona el ransomware?

El ransomware se propaga principalmente por visitar sitios web no seguros o descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales. También puede ingresar al sistema tras hacer clic en enlaces sospechosos enviados por correo electrónico o mensajería.

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Una vez instalado, el programa bloquea la información almacenada en el dispositivo. El atacante solicita una recompensa a cambio de un código para descifrar los datos.

Los riesgos incluyen la pérdida total de datos y la posible filtración de información privada a terceros. En muchos casos, el usuario se ve obligado a formatear y reinstalar el sistema operativo para recuperar su equipo.

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Un estafador telefónico vestido de civil realiza una llamada desde un teléfono celular mientras está sentado con documentos en lo que parece ser un patio de la cárcel, con otros reclusos al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo prevenir el ransomware?

Las autoridades recomiendan nunca negociar con los extorsionadores. No existe garantía de que la información será recuperada tras realizar un pago.

Para evitar el ransomware, es esencial instalar y actualizar regularmente aplicaciones, antivirus y programas anti-malware. Además, se aconseja aislar de inmediato los equipos infectados para evitar que el virus se propague por la red.

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Otra medida clave es realizar copias de seguridad periódicas en dispositivos externos o servicios en la nube. Los respaldos permiten restaurar la información sin tener que cumplir con las exigencias de los delincuentes.

Es recomendable no utilizar los mismos dispositivos de almacenamiento tanto en equipos personales como en los de la oficina. El intercambio de memorias USB entre distintos entornos incrementa el riesgo de infección.

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Además, evitar acceder a sitios web de contenido dudoso y no descargar archivos de fuentes desconocidas reduce significativamente la posibilidad de ataque. También es fundamental revisar la autenticidad de los enlaces y mensajes recibidos antes de abrirlos.

Una anciana con expresión de angustia observa su celular, posiblemente afectada por una criptoestafa o un fraude relacionado con la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el dispositivo resulta comprometido, se puede restablecer la configuración de fábrica tras respaldar la información no afectada. En todos los casos, contactar al soporte técnico del fabricante ayuda a resolver el incidente y prevenir futuras amenazas.

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Las extorsiones mediante ransomware forman parte de un fenómeno creciente de delitos cibernéticos en el país. Los atacantes aprovechan la poca cultura de prevención digital y la falta de herramientas de descifrado para exigir pagos a las víctimas, sin ofrecer garantías de recuperación de datos.