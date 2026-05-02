Qué es el “huachicol de cemento” y por qué preocupa su aumento en México

Reportan un aumento en el huachicol de cemento en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el sector de la construcción del país se ha enfrentado a una problemática que afecta de manera directa la industria. El “huachicol de cemento”, es catalogado como una practica delictiva que pone en peligro la calidad de las obras y la seguridad de los trabajadores.

Según las declaraciones del presidente de la Cámara Nacional del Cemento, José María Barroso Ramírez, estos actos han registrado un incremento dentro del mercado nacional, impulsado por las redes de distribución que no forman parte de los medios autorizados.

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¿En qué consiste el “huachicol de cemento”?

Ese proceso comienza con la adulteración de bultos de cemento a través de una mezcla que incluye materiales de menor calidad a la correspondiente, este hecho tiene la finalidad de aumentar las ganancias con un producto de bajo costo.

El principal riesgo de este fenómeno se encuentra en que este material no cumple con las normas establecida por las autoridades, comprometiendo directamente la resistencia de las construcciones. Ante este hecho, especialistas alertan que se pueden ocasionar fisuras en las infraestructuras u otras consecuencias graves.

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Huachicol de cemento (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta el huachicol en México?

Este término surgió en el país para poder definir el robo y la adulteración de combustible. A pesar de esto, a lo largo del tiempo ha sufrido algunas modificaciones, y actualmente también se ocupa en otros sectores para referirse a las prácticas de falsificación o alteración ilegal de cualquier productos.

Por lo que, el huachicol de cemento hace referencia a las ventas ilegales dentro del mercado negro, las cuales lucran con la seguridad de las estructuras que produce la industria de construcción.

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En un contexto donde la calidad de los materiales resulta esencial para asegurar la resistencia sísmica y la vida útil de las edificaciones, la expansión de un sector irregular representa un desafío tanto para las autoridades como para las empresas formales. Este problema no solo implica riesgos físicos, sino también afectaciones directas a la economía mexicana.

Uno de los principales impactos es el engaño al consumidor, ya que los productos se venden con sellos similares a los de marcas reconocidas, lo que genera confusión entre los compradores. A ello se suma la evasión de normas, pues los distribuidores operan fuera del marco legal, evitando controles de calidad y supervisión. Además, existe una falta de garantías, debido a que el cemento adulterado no ofrece respaldo ante posibles fallas en la construcción.

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Frente a este panorama, autoridades fortalecer la vigilancia para detectar puntos de venta ilegales y asegurar materiales confiables.