Eventos astronómicos de mayo 2026: lluvia de meteoros, conjunciones y dos lunas llenas

Mayo de 2026 se perfila como uno de los meses más atractivos para la observación del cielo, con una agenda cargada de fenómenos astronómicos que incluyen dos lunas llenas, una intensa lluvia de meteoros, conjunciones planetarias y la posibilidad de observar cúmulos estelares a simple vista o con ayuda de binoculares. Se trata de un periodo ideal tanto para aficionados como para observadores experimentados.
Dos lunas llenas en un mismo mes: Luna de Flores y Luna Azul
El calendario astronómico arranca el 1 de mayo a las 17:23 horas con la primera luna llena del mes, conocida tradicionalmente como la Luna de Flores. En ese momento, el satélite natural se encontrará a una distancia geocéntrica de 401,968 kilómetros, con un tamaño angular de 29.7 minutos de arco.
PUBLICIDAD
El fenómeno se repetirá el 31 de mayo a las 08:45 horas, cuando ocurra una segunda luna llena, denominada Luna Azul. En este caso, la Luna estará a 406,107 kilómetros de la Tierra, lo que la convierte en una microluna, es decir, ligeramente más pequeña y menos brillante debido a su cercanía con el apogeo.
Entre ambas fechas se desarrollarán las fases intermedias: el cuarto menguante el 9 de mayo, la luna nueva el día 16 y el cuarto creciente el 23. Además, destacan dos puntos clave en su órbita: el apogeo el 4 de mayo (405,787 km) y el perigeo el 17 de mayo (358,057 km).
PUBLICIDAD
Eta Acuáridas: la lluvia de estrellas más esperada del mes
Uno de los eventos más destacados será la lluvia de meteoros Eta Acuáridas, activa del 19 de abril al 28 de mayo, con su punto máximo durante la madrugada del 6 de mayo. En condiciones ideales, se podrán observar hasta 40 meteoros por hora.
Este fenómeno está asociado con los restos del Cometa Halley, cuyos fragmentos ingresan a la atmósfera terrestre generando destellos luminosos. El radiante se ubica en la constelación de Acuario, por lo que se recomienda mirar hacia el este antes del amanecer.
PUBLICIDAD
Conjunciones planetarias: alineaciones visibles durante mayo
A lo largo del mes se presentarán diversas conjunciones, es decir, alineaciones aparentes entre la Luna y varios planetas del sistema solar. Entre las más relevantes se encuentran:
- El 13 de mayo, la Luna se alineará con Saturno
- El 15 de mayo, ocurrirá la conjunción con Marte
- El 19 de mayo, será el turno de Venus
- El 20 de mayo, la Luna se acercará visualmente a Júpiter
Además, el 2 de mayo se registrará una conjunción entre Mercurio y el planeta enano Eris, mientras que el 14 de mayo Mercurio alcanzará su conjunción solar superior, cambiando su visibilidad de matutina a vespertina.
PUBLICIDAD
Objetos de cielo profundo y otros fenómenos
Durante mayo también será posible observar varios objetos de cielo profundo. El 15 de mayo, el cúmulo globular M5 estará bien posicionado, mientras que el 18 de mayo será visible el impresionante M13.
El 21 de mayo, la Luna tendrá un acercamiento notable con el cúmulo abierto M44, y el 22 de mayo podrá observarse Omega Centauri, uno de los más brillantes del cielo.
PUBLICIDAD
Ese mismo día, Urano entrará en conjunción solar, lo que dificultará su observación temporalmente.
Un mes ideal para mirar al cielo
La combinación de eventos convierte a mayo de 2026 en un periodo excepcional para la astronomía observacional. Desde fenómenos visibles a simple vista, como las lluvias de estrellas y las conjunciones, hasta eventos más técnicos como los cambios orbitales de la Luna y los planetas, el mes ofrece múltiples oportunidades para reconectar con el cielo nocturno.
PUBLICIDAD
Para una mejor experiencia, especialistas recomiendan buscar zonas con baja contaminación lumínica, observar en madrugadas despejadas y, de ser posible, utilizar aplicaciones móviles para ubicar constelaciones y objetos celestes.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD