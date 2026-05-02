Benavidez vs Zurdo Ramírez: esta es la cifra millonaria que se llevarán los peleadores mexicanos

El encuentro entre los mexicanos es uno de los más esperados de este 2026. (IG David Benavidez)

La esperada pelea entre dos de los principales exponentes del boxeo mexicano ha generado gran expectación, no solo por el espectáculo en el ring, sino también por los millones de dólares que recibirán los protagonistas. Este sábado 2 de mayo, David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez se enfrentarán en la T-Mobile Arena de Las Vegas, con bolsas garantizadas que reflejan el impacto internacional del combate.

Aunque Gilberto “Zurdo” Ramírez expondrá los títulos mundiales crucero de la AMB y la OMB en Las Vegas, las condiciones comerciales favorecen a David Benavidez, conocido como el “Monstruo Mexicano”, quien será el boxeador mejor pagado la noche del enfrentamiento. El atractivo de Benavidez para el público y el mercado estadounidense ha sido determinante para que encabece la ecuación económica del evento.

PUBLICIDAD

David Benavidez se ha convertido en uno de los exponentes del pugilismo más importantes del momento. (AP Foto/John Locher, Archivo)

Ramírez, aún como monarca de ambas divisiones, recibirá una bolsa menor debido a la proyección de su rival en Estados Unidos. Esta dinámica no es inusual: en los grandes combates de boxeo el arrastre de taquilla y la preferencia de las casas de apuestas suelen definir el reparto financiero. Ambos destacan entre los pugilistas mexicanos más reconocidos en peso crucero, lo que incrementa el interés del público y los ingresos generados por la función.

En esta ocasión, el campeón no es el favorito para llevarse la pelea. (Instagram/ @zurdoramirez)

Factores que influyen en la bolsa final

El combate estelar convierte la fecha en un acontecimiento de alto perfil deportivo y económico. Si bien las bolsas base para Benavidez y Ramírez oscilan entre millones de dólares, estas pueden incrementarse con base en:

PUBLICIDAD

El premio asegurado exclusivo de la pelea principal.

exclusivo de la pelea principal. Porcentaje de ingresos por taquilla de la T-Mobile Arena.

de la T-Mobile Arena. Bonificaciones provenientes de patrocinios y transmisiones.

provenientes de patrocinios y transmisiones. Incentivos adicionales, condicionados al desempeño o la expectativa generada por el evento.

Las bolsas millonarias detrás del combate

David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez protagonizan este sábado la función estelar de la semana del 5 de mayo en Las Vegas. El primero percibirá entre 5 y 7 millones de dólares, mientras que Ramírez se embolsará de 2 a 4 millones de dólares, según montos promedio obtenidos en sus peleas previas. Estas cifras podrían aumentar debido a ingresos por taquilla y acuerdos comerciales relacionados con el evento.

PUBLICIDAD

David Benavidez y Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar las peleas en mayo de 2026 (REUTERS)

Pronósticos y perspectiva de la afición

Las casas de apuestas en Las Vegas ya tienen a un claro favorito: David Benavidez, el “Monstruo Mexicano”, parte con ventaja ante el “Zurdo” Ramírez, de acuerdo con los pronósticos de analistas. Además, gran parte de la afición espera un desenlace antes de los 12 asaltos, con probabilidades altas de nocaut debido al poderío de ambos peleadores.

Ambos boxeadores buscan consolidarse como los nuevos referentes del boxeo nacional. El resultado de la pelea no solo definirá al ganador de la noche, sino también el futuro rostro del boxeo mexicano en los próximos años.

PUBLICIDAD