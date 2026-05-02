Cuál es el mejor tubérculo para la diabetes: es alto en fibra y con capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El camote (batata o boniato) se posiciona como uno de los mejores tubérculos para las personas con diabetes.

De acuerdo con la Universidad de Montemorelos, este alimento destaca por su bajo índice glucémico, alto contenido de fibra y su capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina. Estas características lo convierten en una alternativa valiosa frente a otros tubérculos tradicionales como la papa.

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Camote: bajo índice glucémico y alto potencial nutricional

A diferencia de la papa convencional, el camote contiene más fibra, lo que ayuda a ralentizar la absorción de azúcar en el intestino. Esta propiedad evita los picos drásticos de glucosa en sangre después de comer, un aspecto fundamental para quienes viven con diabetes. El camote también aporta vitamina A, C y antioxidantes, nutrientes que combaten la inflamación y favorecen la salud general.

Los especialistas de la Universidad de Montemorelos recomiendan consumir el camote preferentemente al horno o al vapor. Estas formas de cocción preservan sus nutrientes y minimizan el impacto glucémico. Evitar freír el camote es clave, ya que el aceite incrementa el contenido calórico y puede modificar el índice glucémico del platillo.

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Otros tubérculos aliados para personas con diabetes

Existen otros tubérculos que pueden incluirse en la dieta de personas con diabetes, siempre considerando la moderación y la forma de preparación:

Yacón: Destaca por su contenido de fructooligosacáridos (inulina), una fibra que actúa como hipoglucemiante natural. El yacón ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre y mejora la salud intestinal.

Topinambur (alcachofa de Jerusalén): Es rico en inulina y se asocia con la regulación de la glucemia y del colesterol. Su consumo regular ayuda a estabilizar los niveles de azúcar y mejora la digestión.

Yuca (mandioca): Aunque es alta en carbohidratos, su fibra contribuye al control de los triglicéridos si se consume en porciones adecuadas.

Consejos para incorporar tubérculos en la dieta

La selección del tubérculo y la forma de preparación pueden marcar la diferencia en el control glucémico. Los expertos sugieren:

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Cocción saludable: Priorizar métodos como el horneado o el vapor en lugar de freír.

Combinación inteligente: Acompañar los tubérculos con proteínas magras (pollo, pescado, huevo) o grasas saludables (aguacate, nueces, aceite de oliva) ayuda a estabilizar la glucosa y prolonga la saciedad.

Porciones moderadas: Aunque el camote y otros tubérculos son opciones saludables, es fundamental consumirlos en cantidades adecuadas, ya que siguen siendo fuentes de almidón. La moderación evita un exceso de carbohidratos en la dieta.

El papel de la fibra en la salud metabólica

El alto contenido de fibra del camote y sus aliados tiene un papel clave en la salud metabólica. La fibra desacelera la digestión de los azúcares y mejora la respuesta del cuerpo a la insulina, facilitando el control de la glucosa en sangre. Además, promueve una mejor salud intestinal y contribuye a reducir el riesgo de complicaciones vinculadas a la diabetes.

Camotes frescos apilados en una composición de estudio con luz cálida, resaltando su color rojizo y textura terrosa natural - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moderación y acompañamiento profesional

Especialistas en nutrición recomiendan que las personas con diabetes consulten con su médico o nutriólogo antes de introducir cambios importantes en su dieta. La respuesta glucémica puede variar según el metabolismo, la actividad física y el estado general de salud de cada persona.

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El camote y otros tubérculos ricos en fibra pueden formar parte de una alimentación equilibrada, siempre que se prioricen métodos de cocción saludables y se controle el tamaño de las porciones. Así, es posible aprovechar los beneficios de estos alimentos sin poner en riesgo el control de la diabetes.