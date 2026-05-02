México

Cuál es el mejor tubérculo para la diabetes: es alto en fibra y con capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina

Estas características lo convierten en una alternativa valiosa frente a otros tubérculos tradicionales como la papa

Guardar
Variedad de alimentos de la dieta Okinawa sobre mesa de madera: boniatos morados, calabaza, espinacas, mizuna, bok choy, zanahorias, tofu, algas, uvas, plátanos.
Cuál es el mejor tubérculo para la diabetes: es alto en fibra y con capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El camote (batata o boniato) se posiciona como uno de los mejores tubérculos para las personas con diabetes.

De acuerdo con la Universidad de Montemorelos, este alimento destaca por su bajo índice glucémico, alto contenido de fibra y su capacidad para mejorar la sensibilidad a la insulina. Estas características lo convierten en una alternativa valiosa frente a otros tubérculos tradicionales como la papa.

PUBLICIDAD

Camote: bajo índice glucémico y alto potencial nutricional

A diferencia de la papa convencional, el camote contiene más fibra, lo que ayuda a ralentizar la absorción de azúcar en el intestino. Esta propiedad evita los picos drásticos de glucosa en sangre después de comer, un aspecto fundamental para quienes viven con diabetes. El camote también aporta vitamina A, C y antioxidantes, nutrientes que combaten la inflamación y favorecen la salud general.

Los especialistas de la Universidad de Montemorelos recomiendan consumir el camote preferentemente al horno o al vapor. Estas formas de cocción preservan sus nutrientes y minimizan el impacto glucémico. Evitar freír el camote es clave, ya que el aceite incrementa el contenido calórico y puede modificar el índice glucémico del platillo.

PUBLICIDAD

molletes camote -México- 7 enero
Disfruta un desayuno saludable y diferente con esta receta mexicana. (Gemini)

Otros tubérculos aliados para personas con diabetes

Existen otros tubérculos que pueden incluirse en la dieta de personas con diabetes, siempre considerando la moderación y la forma de preparación:

  • Yacón: Destaca por su contenido de fructooligosacáridos (inulina), una fibra que actúa como hipoglucemiante natural. El yacón ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre y mejora la salud intestinal.
  • Topinambur (alcachofa de Jerusalén): Es rico en inulina y se asocia con la regulación de la glucemia y del colesterol. Su consumo regular ayuda a estabilizar los niveles de azúcar y mejora la digestión.
  • Yuca (mandioca): Aunque es alta en carbohidratos, su fibra contribuye al control de los triglicéridos si se consume en porciones adecuadas.

Consejos para incorporar tubérculos en la dieta

La selección del tubérculo y la forma de preparación pueden marcar la diferencia en el control glucémico. Los expertos sugieren:

  • Cocción saludable: Priorizar métodos como el horneado o el vapor en lugar de freír.
  • Combinación inteligente: Acompañar los tubérculos con proteínas magras (pollo, pescado, huevo) o grasas saludables (aguacate, nueces, aceite de oliva) ayuda a estabilizar la glucosa y prolonga la saciedad.
  • Porciones moderadas: Aunque el camote y otros tubérculos son opciones saludables, es fundamental consumirlos en cantidades adecuadas, ya que siguen siendo fuentes de almidón. La moderación evita un exceso de carbohidratos en la dieta.

El papel de la fibra en la salud metabólica

El alto contenido de fibra del camote y sus aliados tiene un papel clave en la salud metabólica. La fibra desacelera la digestión de los azúcares y mejora la respuesta del cuerpo a la insulina, facilitando el control de la glucosa en sangre. Además, promueve una mejor salud intestinal y contribuye a reducir el riesgo de complicaciones vinculadas a la diabetes.

batata morada, camote amarillo, tubérculo ancestral, dulce natural, alimento energético, cocina rural, cosecha orgánica, producto de temporada, raíz saludable, nutrición vegetal - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Camotes frescos apilados en una composición de estudio con luz cálida, resaltando su color rojizo y textura terrosa natural - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moderación y acompañamiento profesional

Especialistas en nutrición recomiendan que las personas con diabetes consulten con su médico o nutriólogo antes de introducir cambios importantes en su dieta. La respuesta glucémica puede variar según el metabolismo, la actividad física y el estado general de salud de cada persona.

El camote y otros tubérculos ricos en fibra pueden formar parte de una alimentación equilibrada, siempre que se prioricen métodos de cocción saludables y se controle el tamaño de las porciones. Así, es posible aprovechar los beneficios de estos alimentos sin poner en riesgo el control de la diabetes.

Temas Relacionados

TubérculosDiabatesInsulinacamotesaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué es el “huachicol de cemento” y por qué preocupa su aumento en México

Autoridades fortalecer la vigilancia para detectar puntos de venta ilegales y asegurar materiales confiables

Qué es el “huachicol de cemento” y por qué preocupa su aumento en México

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

Aunque en la mayoría de los alegatos la conductora de ‘Hoy’ ha salido victoriosa, los escándalos la han perseguido

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

“Mi Princesa Valiente”: la emotiva canción de William Levy por los 16 años de su hija

El gesto del actor ha evidenciado una nueva etapa creativa y un lazo familiar más íntimo que despertó curiosidad entre sus seguidores

“Mi Princesa Valiente”: la emotiva canción de William Levy por los 16 años de su hija

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Cae extorsionador en CDMX

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Cae extorsionador en CDMX

¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde? la nueva gobernadora interina de Sinaloa

Tras la petición de una licencia temporal por parte de Rocha Moya, la diputada ocupará el cargo al frente del Estado

¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde? la nueva gobernadora interina de Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ellos son los gobernadores que serán imputados igual que Rocha Moya, según Simón Levy

Ellos son los gobernadores que serán imputados igual que Rocha Moya, según Simón Levy

Padre e hijo mueren acribillados en Morelia: autoridades investigan nexos con el narcomenudeo local

Madres buscadoras hallan restos óseos de mujeres y hombres en fosas clandestinas Nicolás Romero y Zumpango

Asesinan a balazos a Efraín Blanco Villagómez, exaspirante de Morena a la alcaldía de Omealca, Veracruz

Golpe al bolsillo: EEUU va por los bienes y fortunas de Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

“Mi Princesa Valiente”: la emotiva canción de William Levy por los 16 años de su hija

“Mi Princesa Valiente”: la emotiva canción de William Levy por los 16 años de su hija

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

Conductora de televisión defiende a Cazzu: la polémica con Christian Nodal no la hacen llenar estadios

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

Zayn Malik es hospitalizado y cancela fechas de su gira, ¿qué pasará con sus conciertos en México?

DEPORTES

Raúl Jiménez ilusiona al América previo al duelo ante Pumas: “Me gustaría regresar porque ahí comencé”

Raúl Jiménez ilusiona al América previo al duelo ante Pumas: “Me gustaría regresar porque ahí comencé”

Cruz Azul confirma la ausencia del ‘Toro’ Fernández para el partido contra Atlas

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Sprint del GP de Miami 2026?

La boxeadora mexicana Fátima Herrera apunta a Los Ángeles 2028 tras ganar plata en Brasil

Dr. Wagner Jr. ironiza sobre el caso de violencia familiar de Alberto del Río: “Cuidado muchachitas que se las va mad...”