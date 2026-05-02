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Dr. Wagner Jr. ironiza sobre el caso de violencia familiar de Alberto del Río: “Cuidado muchachitas que se las va mad...”

El Galeno del Mal lanzó comentarios sobre la agresión que involucra a su colega y desató críticas en redes sociales

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El momento ocurrió en Monterrey y dividió opiniones entre aficionados y usuarios digitales.
El momento ocurrió en Monterrey y dividió opiniones entre aficionados y usuarios digitales.

La lucha libre mexicana volvió a colocarse en el centro de la conversación digital, luego de que Dr. Wagner Jr. protagonizara un momento controversial al hacer comentarios en tono de burla sobre el caso de violencia familiar que involucra a Alberto del Río.

El incidente ocurrió durante una función celebrada el 1 de mayo en la Arena José Sulaimán, en Monterrey, Nuevo León, generando reacciones divididas entre los asistentes y usuarios en redes sociales.

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El contexto de la polémica se remonta al pasado 11 de abril, cuando Alberto del Río salió del Penal de la Pila, en San Luis Potosí, tras enfrentar acusaciones por violencia familiar en contra de su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero. A partir de ese hecho, el luchador ha permanecido en el ojo público, situación que fue retomada durante el evento de lucha libre.

(Especial)
(Especial)

En medio de una lucha por equipos, donde L.A. Park hizo dupla con Alberto del Río y Dr. Wagner Jr. se unió a Cibernético, el llamado “Galeno del Mal” lanzó comentarios que rápidamente encendieron la controversia.

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“Y tú Alberto, tranquilo, porque cada mujer que ves de seguro te la quieres madrear”, dijo Dr. Wagner Jr. a Alberto del Río antes de la lucha por equipos en donde L.A Park hizo pareja de Alberto y Cibernético de Dr. Wagner Jr.

Lejos de detenerse, el luchador continuó con el mismo tono frente al público presente: “Es que sí muchachitas, cuidado porque este cabrón se las va a madrear”, agregó.

Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río. (Instagram/carmenrl5)
Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río. (Instagram/carmenrl5)

El momento fue captado en video y difundido en redes sociales por el influencer conocido como El Molero, lo que provocó que el clip se viralizara rápidamente. Mientras algunos asistentes reaccionaron con risas durante la función, en plataformas digitales la respuesta fue mucho más crítica, con usuarios cuestionando el contenido de las declaraciones.

Entre los comentarios que circularon en redes, varios internautas señalaron la incongruencia de Wagner Jr., recordando que él mismo ha sido señalado en situaciones similares en el pasado. “UD también ya pasó Por eso don camerino......lor recuerda “; “A Alberto lo devoró el personaje, pobre wey”; “Mentiras no dijo jeje y como buen mexicano a reírse de las desgracias ni pex a apechugar”, “Y la respuesta de L.A. Park jajaja ni modo, se la tiene que tragar Alberto Caras Jr”, “Pero si el Wagner es igual que no mame”, fueron algunos de los comentarios.

El luchador lanzó comentarios sobre la agresión que involucra a su colega y desató críticas en redes sociales. (Facebook: El Molero)

La situación abrió nuevamente el debate sobre los límites del espectáculo dentro de la lucha libre, especialmente cuando se abordan temas sensibles como la violencia familiar. Mientras algunos defienden que se trata de parte del personaje y el entretenimiento, otros consideran que este tipo de expresiones no deberían tener cabida en ningún contexto.

El episodio no solo ha impactado la percepción de los involucrados, sino que también ha puesto bajo la lupa la responsabilidad de los luchadores al momento de construir sus narrativas dentro y fuera del ring.

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