México

Las células madre frente a las enfermedades autoinmunes y metabólicas

La medicina regenerativa ha abierto una puerta que antes parecía cerrada, utilizando la inteligencia biológica de las Células Madre Mesenquimales para enfrentar padecimientos como la artritis reumatoide, la diabetes, la osteoartritis

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Emmanuel López Delgado es Médico Cirujano egresado del Instituto Politécnico Nacional con cerca de 20 años de experiencia en Medicina Regenerativa y más de 15 años en Dirección de organizaciones de salud. Integrante del Colegio de Médicos Cirujanos con Fines de Investigación e Integrante de la Academia Mexicana de Medicina de Primer Contacto. Cédula Profesional: 6902375
Emmanuel López Delgado es Médico Cirujano egresado del Instituto Politécnico Nacional con cerca de 20 años de experiencia en Medicina Regenerativa y más de 15 años en Dirección de organizaciones de salud. Integrante del Colegio de Médicos Cirujanos con Fines de Investigación e Integrante de la Academia Mexicana de Medicina de Primer Contacto. Cédula Profesional: 6902375

En la práctica médica convencional, nos hemos acostumbrado a ver las enfermedades crónicas como inevitables y que provocaran complicaciones sin ligar a dudas, se administran fármacos para frenar síntomas, pero rara vez se logra revertir el proceso de desgaste. Sin embargo, la medicina regenerativa ha abierto una puerta que antes parecía cerrada, utilizando la inteligencia biológica de las Células Madre Mesenquimales (CMM) para enfrentar padecimientos como la Artritis Reumatoide, la Diabetes, la Osteoartritis, así como otras enfermedades de origen glandular o autoinmune.

Como médico, he analizado la evidencia clínica global, proveniente de potencias en investigación como Estados Unidos y China, y los resultados son muy claros, no estamos ante un efecto placebo, sino ante una auténtica capacidad de inmunomodulación. Esto significa que las células madre tienen la habilidad de reeducar al sistema inmunitario para que deje de atacar al propio cuerpo.

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Para quien vive con Artritis Reumatoide, por ejemplo; el dolor es un compañero constante. La ciencia actual demuestra que la aplicación de CMM (especialmente de cordón umbilical) reduce significativamente los marcadores de inflamación y los autoanticuerpos que destruyen las articulaciones. En términos prácticos, esto se traduce en una mejoría funcional que le devuelve al paciente la capacidad de realizar tareas cotidianas que el dolor le había arrebatado.

La osteoartritis, que es el desgaste de cartílago en rodillas y caderas, suele presentarse como una sentencia exclusiva para la cirugía de reemplazo. Sin embargo, la medicina regenerativa propone una ruta distinta, utilizar las propiedades regenerativas de las CMM para reducir el dolor y, lo más importante, fomentar la regeneración del tejido cartilaginoso. Los estudios de imagen respaldan lo que vemos en el consultorio, articulaciones más sanas y con mayor movilidad.

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En el caso de la Diabetes Tipo 1, el avance es fascinante. Las investigaciones sugieren que las terapias celulares pueden ayudar a preservar la función de las células beta del páncreas y disminuir la respuesta autoinmune agresiva. Aunque aún es un campo en consolidación, la posibilidad de mejorar los parámetros metabólicos y frenar la progresión de la enfermedad es una luz de esperanza para miles de familias.

El éxito de estas terapias depende de tres pilares que el paciente siempre debe exigir a su médico.

Uno, se debe contar con una evaluación clínica rigurosa, ya que no todos los pacientes son candidatos al uso de CMM; se requiere un diagnóstico preciso y personalizado.

Dos, se deben realizar protocolos estandarizados; es decir trabajar con laboratorios certificados, para garantizar la calidad y vitalidad de las células.

Tercero, seguimiento médico continúo, ya que la regeneración es un proceso biológico que debe monitorearse con escalas clínicas validadas.

Las células madre mesenquimales representan una de las herramientas más prometedoras de la medicina contemporánea. Al enfocarse en la curación y la regeneración en lugar del simple control de daños, estamos dando un paso gigante hacia la medicina del futuro, una en donde el cuerpo recupera su capacidad de sanar.

La ciencia respalda esta evolución; nuestra responsabilidad como médicos es aplicarla con ética, transparencia y excelencia en la técnica para devolverle la calidad de vida a nuestros pacientes.

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*Emmanuel López Delgado es Médico Cirujano egresado del Instituto Politécnico Nacional con cerca de 20 años de experiencia en Medicina Regenerativa y más de 15 años en Dirección de organizaciones de salud. Integrante del Colegio de Médicos Cirujanos con Fines de Investigación e Integrante de la Academia Mexicana de Medicina de Primer Contacto. Cédula Profesional: 6902375.

Ha cursado múltiples posgrados; cuenta con un Master en Dirección Estratégica de Organizaciones de Salud, es Mentor Ejecutivo Certificado y cuenta con diplomados en Medicina Estética, Medicina Regenerativa, Discapacidades, Rehabilitación Física, Homeopatía y cuenta con certificaciones en distintas terapéuticas como: Ozonoterapia, Terapia Celular, Terapia con Exosomas, Plasma Terapia, Terapia de Nutrición Parenteral, Cámara Hiperbárica, Terapia con Péptidos, etc. Destaca como experto médico ya que de forma permanente se encuentra en capacitaciones médicas y actualmente está actualizando sus conocimientos con un diplomado en Ultrasonido Musculoesquelético.

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