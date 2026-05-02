De lavar platos en Bacalar al Estadio GNP: la increíble historia de V de BTS en México

El artista surcoreano Kim Tae-hyung, V de BTS, pasó un tiempo en tierras aztecas alejado de los reflectores del K-Pop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de uno de los integrantes más queridos de BTS en México ha conquistado a miles. Kim Tae-hyung, conocido como V, regresa al país en mayo de 2026, pero su vínculo con México va más allá de las giras multitudinarias: antes de los conciertos, trabajó como pasante en un restaurante local, revelando una faceta poco explorada por sus admiradores.

Kim Tae-hyung, miembro de la famosa agrupación surcoreana de K-Pop, no solo prepara su regreso ante 60 mil personas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, sino que forjó una conexión especial con el país cuando, durante la grabación de un programa, colaboró en un pequeño restaurante de Bacalar, Quintana Roo.

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A raíz de sus conciertos, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima que el impacto económico será de mil 61 millones de pesos.

BTS abrió su gira de conciertos ARIRANG (Créditos: BIGHIT Music)

De Bacalar al escenario: la conexión mexicana de Kim Tae-hyung

A través del programa Jinny’s Kitchen, grabado en el hotel Diosa del Agua, junto a la laguna de los siete colores, Kim Tae-hyung cambió los escenarios masivos por el ambiente cotidiano de una cocina local.

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En el restaurante, desempeñó actividades que incluyeron la preparación de alimentos, el servicio directo a clientes y el mantenimiento del lugar. Como el miembro con menor jerarquía, fue responsable de lavar platos, servir mesas y contribuir a la operación fundamental del negocio.

Durante su estadía, el cantante interactuó tanto con sus compañeros de reparto como con habitantes y turistas de Bacalar. Esta cercanía consolidó un ambiente de trabajo auténtico y dejó una huella simbólica en el pueblo. Aunque en la actualidad el restaurante dejó de ofrecer comida coreana, permanece abierto y conserva parafernalia relacionada con BTS, como un mural y un V de cartón en tamaño real.

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El cantante vivió una experiencia inolvidable en un restaurante mexicano.

Jinny’s Kitchen está disponible en plataformas de streaming como Prime Video y Amazon Music. El formato permite al público descubrir el lado cotidiano de artistas internacionales. En el caso de Kim Tae-hyung, su paso como ayudante en Bacalar no solo evidenció sus habilidades fuera del escenario, sino que también mostró su capacidad de adaptación y sencillez durante los retos diarios.

Aunque el restaurante ya no se dedica a la cocina coreana, su vínculo con el artista perdura a través de los recuerdos y la presencia simbólica de BTS en el lugar.

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El impacto del regreso de BTS a México

Con el regreso programado para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, Kim Tae-hyung y BTS protagonizarán un evento que destaca como uno de los más significativos en la industria del entretenimiento local este año.

La agrupación espera reunir a decenas de miles de asistentes y, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, la derrama económica beneficiará a sectores como la hotelería, los restaurantes, bares y otros comercios de la zona de la Ciudad Deportiva.

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