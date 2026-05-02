México

De lavar platos en Bacalar al Estadio GNP: la increíble historia de V de BTS en México

El cantante, conocido mundialmente, tuvo una pequeña faceta en tierras mexicanas que muy pocos conocen

Guardar
Un joven sonríe vistiendo uniforme y gorro de chef blanco en una cocina profesional. Sostiene un batidor en una olla pequeña sobre la estufa; detrás hay ollas hirviendo y verduras frescas.
El artista surcoreano Kim Tae-hyung, V de BTS, pasó un tiempo en tierras aztecas alejado de los reflectores del K-Pop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de uno de los integrantes más queridos de BTS en México ha conquistado a miles. Kim Tae-hyung, conocido como V, regresa al país en mayo de 2026, pero su vínculo con México va más allá de las giras multitudinarias: antes de los conciertos, trabajó como pasante en un restaurante local, revelando una faceta poco explorada por sus admiradores.

Kim Tae-hyung, miembro de la famosa agrupación surcoreana de K-Pop, no solo prepara su regreso ante 60 mil personas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, sino que forjó una conexión especial con el país cuando, durante la grabación de un programa, colaboró en un pequeño restaurante de Bacalar, Quintana Roo.

PUBLICIDAD

A raíz de sus conciertos, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima que el impacto económico será de mil 61 millones de pesos.

BTS abrió su gira de conciertos ARIRANG
BTS abrió su gira de conciertos ARIRANG (Créditos: BIGHIT Music)

De Bacalar al escenario: la conexión mexicana de Kim Tae-hyung

A través del programa Jinny’s Kitchen, grabado en el hotel Diosa del Agua, junto a la laguna de los siete colores, Kim Tae-hyung cambió los escenarios masivos por el ambiente cotidiano de una cocina local.

PUBLICIDAD

En el restaurante, desempeñó actividades que incluyeron la preparación de alimentos, el servicio directo a clientes y el mantenimiento del lugar. Como el miembro con menor jerarquía, fue responsable de lavar platos, servir mesas y contribuir a la operación fundamental del negocio.

Durante su estadía, el cantante interactuó tanto con sus compañeros de reparto como con habitantes y turistas de Bacalar. Esta cercanía consolidó un ambiente de trabajo auténtico y dejó una huella simbólica en el pueblo. Aunque en la actualidad el restaurante dejó de ofrecer comida coreana, permanece abierto y conserva parafernalia relacionada con BTS, como un mural y un V de cartón en tamaño real.

Yeontan,-el-perro-de-V-integrante-de-BTS
El cantante vivió una experiencia inolvidable en un restaurante mexicano.

Jinny’s Kitchen está disponible en plataformas de streaming como Prime Video y Amazon Music. El formato permite al público descubrir el lado cotidiano de artistas internacionales. En el caso de Kim Tae-hyung, su paso como ayudante en Bacalar no solo evidenció sus habilidades fuera del escenario, sino que también mostró su capacidad de adaptación y sencillez durante los retos diarios.

Aunque el restaurante ya no se dedica a la cocina coreana, su vínculo con el artista perdura a través de los recuerdos y la presencia simbólica de BTS en el lugar.

El impacto del regreso de BTS a México

Con el regreso programado para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, Kim Tae-hyung y BTS protagonizarán un evento que destaca como uno de los más significativos en la industria del entretenimiento local este año.

La agrupación espera reunir a decenas de miles de asistentes y, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, la derrama económica beneficiará a sectores como la hotelería, los restaurantes, bares y otros comercios de la zona de la Ciudad Deportiva.

Temas Relacionados

BTSCiudad de MéxicoK-Popmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La bebida mejor que el agua con chía: ideal para desayunos saciantes y para bajar de peso

Esta combinación potencia el aporte de fibra, antioxidantes y ácidos grasos omega-3

La bebida mejor que el agua con chía: ideal para desayunos saciantes y para bajar de peso

El cibercrimen al servicio de la estructura delictiva vinculada a Rocha Moya

Organizaciones como el Cártel de Sinaloa han evolucionado, integran herramientas tecnológicas para ampliar su alcance y reducir riesgos. El uso de criptomonedas como Bitcoin, Monero o Tether permite lavar ganancias de manera más eficiente y transfronteriza

El cibercrimen al servicio de la estructura delictiva vinculada a Rocha Moya

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

Luis Guillermo Benítez, El Químico, dijo que Rocha Moya lo amenazó de muerte para que aceptara renunciar como alcalde de Mazatlán

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

Alerta por ransomware en México: así infectan tu celular o computadora sin que lo notes

Las consecuencias incluyen la pérdida total de información y la exposición de datos sensibles

Alerta por ransomware en México: así infectan tu celular o computadora sin que lo notes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Cae extorsionador en CDMX

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de mayo: Cae extorsionador en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos presuntos integrantes de célula delictiva en CDMX: uno tiene antecedentes desde 2009

Caen dos presuntos integrantes de célula delictiva en CDMX: uno tiene antecedentes desde 2009

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

Ellos son los gobernadores que serán imputados igual que Rocha Moya, según Simón Levy

Padre e hijo mueren acribillados en Morelia: autoridades investigan nexos con el narcomenudeo local

Madres buscadoras hallan restos óseos de mujeres y hombres en fosas clandestinas Nicolás Romero y Zumpango

ENTRETENIMIENTO

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

“Mi Princesa Valiente”: la emotiva canción de William Levy por los 16 años de su hija

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

Conductora de televisión defiende a Cazzu: la polémica con Christian Nodal no la hacen llenar estadios

La casa de los espíritus debuta a nivel internacional con el mexicano Alfonso Herrera como protagonista

DEPORTES

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Chaco Giménez y Rubén Rodríguez explotan en vivo por Javier Aguirre: “No lo criticas porque tu hijo está en la Selección Mexicana”

Raúl Jiménez ilusiona al América previo al duelo ante Pumas: “Me gustaría regresar porque ahí comencé”

Cruz Azul confirma la ausencia del ‘Toro’ Fernández para el partido contra Atlas

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la Sprint del GP de Miami 2026?