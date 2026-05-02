Detienen a cinco menores por robo de motocicleta en Álvaro Obregón

(Foto: SSC CDMX)

Cinco menores de edad fueron detenidos este sábado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SCC-CDMX) en la Alcaldía Álvaro Obregón, tras ser señalados como posibles responsables del robo de una motocicleta. La acción ocurrió luego de una solicitud de apoyo recibida por los operadores del C2 Poniente.

De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la zona cuando recibieron el reporte del robo. El personal del C2 Poniente notificó sobre el incidente ocurrido en la avenida Toluca y Rómulo O’Farril, en la colonia Olivar de los Padres.

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Al arribar al sitio, los agentes se entrevistan con un hombre de 26 años que relató cómo varios sujetos lo amenazaron con lo que parecía un arma de fuego. La víctima explicó que lo despojaron de su motocicleta y escaparon en tres vehículos similares.

Con la descripción proporcionada por el denunciante, los monitoristas del C2 Poniente rastrearon a los sospechosos. Los ubican sobre las calles Las Rosas y Magnolia, en la colonia Torres de Potrero.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX desplegó un operativo en siete alcaldías de la capital. (X/@SSC_CDMX)

Minutos después, los oficiales se desplazaron rápidamente al punto indicado. En el lugar, interceptaron a cuatro hombres y una mujer en posesión de la motocicleta sustraída y de las tres que habrían utilizado para huir.

Las autoridades de la SSC-CDMX detuvieron a los cinco jóvenes, todos de 15 años de edad. Además, recuperaron los vehículos involucrados en el hecho.

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Tras la detención, los policías informan a los menores sobre sus derechos constitucionales. Posteriormente, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público para determinar la situación jurídica. El proceso se realizó conforme a los protocolos legales establecidos para adolescentes en conflicto con la ley.

Según el informe oficial, la colaboración entre los monitoristas del C2 Poniente y los policías en campo permitió la localización y aseguramiento de los sospechosos. En tanto, la víctima cuenta con el respaldo de las autoridades durante todo el procedimiento.

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(Infobae México/Jenifer Nava)

Los hechos generaron preocupación entre los vecinos de la zona por la seguridad en las calles. Sin embargo, las autoridades capitalinas reiteraron su compromiso para actuar ante emergencias y proteger los bienes de la ciudadanía.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo un llamado a la ciudadanía sobre la importancia de la denuncia oportuna y la cooperación ciudadana para evitar casos similares en el futuro. Por ahora, el caso sigue en manos de la autoridad ministerial, que dará seguimiento a la investigación correspondiente.

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