Intérpretes de lengua de señas se vuelven virales al robar reflectores en concierto de 31 Minutos en el Zócalo

Usuarios reconocieron su profesionalismo y conexión con el espectáculo.

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el Zócalo Capitalino se convirtió en el escenario de un evento masivo que reunió a cientos de miles de personas. El espectáculo del programa chileno 31 Minutos convocó a más de 230 mil asistentes que corearon sus canciones más emblemáticas en un ambiente familiar lleno de nostalgia y alegría.

Durante la presentación, temas como “Objeción Denegada” y “Son Pololos” hicieron vibrar a los asistentes, quienes revivieron momentos de su infancia junto a personajes icónicos como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Mario Hugo y Juanín Juan Harry.

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Los personajes Tulio Triviño y Juanín Juan Harry del programa de televisión chileno de marionetas "31 Minutos" ofrecen un concierto gratuito para celebrar el Día del Niño en el Zócalo de la Ciudad de México, el jueves 30 de abril de 2026. (Foto AP/Marco Ugarte)

El evento también pudo seguirse a distancia gracias a su transmisión gratuita por canales como Canal 14, Capital 21, Canal Once y TV Migrante, lo que permitió que miles de familias en distintas partes del país se sumaran a la experiencia.

Sin embargo, uno de los aspectos más comentados no ocurrió directamente en el escenario, sino en la transmisión televisiva. Las intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) de Capital 21 captaron la atención del público por su energía y capacidad para transmitir la esencia del espectáculo a la comunidad sorda.

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(Crédito: Merary Núñez)

Las intérpretes, identificadas como Susy Mejia y Yunuen, fueron ampliamente reconocidas en redes sociales por su desempeño. Su trabajo consistió no solo en traducir las canciones, sino en expresar con todo el cuerpo el ritmo, la emoción y el humor característicos del show.

El público destacó su entrega durante la transmisión televisiva.

El momento que más destacó entre los usuarios fue la interpretación del tema “Arwrarwrirwrarwro”, interpretado por el personaje Bombi, cuya letra carece de sentido convencional. A pesar de ello, las intérpretes lograron adaptarla a la LSM, lo que generó una ola de reacciones positivas.

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Entre los comentarios más compartidos en plataformas como TikTok se leía:“Las dos chicas se rifaron machín”.“Los intérpretes se la pasaron super”.“La vi en vivo y ella sí entendía la vibra de 31 minutos”.“Eso es compromiso profesional, mis respetos”.“Las chicas intérpretes de lengua de señas dándolo todo y se ve que lo disfrutan mucho”.“Esto si es inclusión”.

Su energía y talento conquistaron a miles de usuarios en redes sociales.

El trabajo de ambas fue coordinado por el colectivo Alas de las Artes, una agrupación enfocada en promover la inclusión de personas sordas mediante proyectos culturales. A través de sus redes sociales, compartieron detalles del proceso creativo detrás de la interpretación.

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“La música también se vive en lengua de señas. No solo interpretan con las manos, sino con todo el cuerpo, expresando el ritmo y la emoción para que las personas sordas puedan imaginarla, sentirla y vivirla”, explicó la comunidad artística en la plataforma.

El concierto no solo celebró la infancia, sino que también evidenció la importancia de la inclusión en los eventos masivos, destacando el papel de quienes hacen posible que el arte llegue a todos.

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