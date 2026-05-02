México

¿Indirecta para Nodal? Estas son las frases más fuertes de “Perdón si no te llamé”, nueva canción de Cazzu

La cantante argentina lanzó este tema que rápidamente se hizo viral en redes sociales por supuestas referencias a su expareja

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Esta es la incursión de la argentina en la música mexicana. (Instagram: Cazzu)
Esta es la incursión de la argentina en la música mexicana. (Instagram: Cazzu)

En la industria de la música urbana, pocos regresos han sido tan esperados y analizados como el de Julieta Cazzuchelli, conocida mundialmente como Cazzu. La cantante argentina regresa a las listas de popularidad con un tema polémico y que, para muchos, podría estar dedicado para su expareja, Christian Nodal.

Tras un periodo de introspección y enfoque total en su vida personal, la “Jefa del Trap” ha vuelto a sacudir la escena con el estreno de su más reciente sencillo titulado “Perdón si no te llamé”.

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Cazzu regresó a los escenarios en el Buenos Aires Trap
Cazzu regresó con una nueva propuesta musical.

¿Qué dice la letra?

La pieza se presenta como una carta abierta, desnuda de artificios, donde la vulnerabilidad del ser humano toma el protagonismo. La canción establece un tono melancólico que marca un punto de inflexión en su carrera, alejándose de la imagen agresiva de trabajos anteriores para mostrar las cicatrices de una mujer que ha transitado por el dolor bajo el ojo público.

Si bien la artista ha dejado en claro que desea no ser vinculada con el cantante de regional mexicano, usuarios en redes sociales están convencidos de que ha utilizado la música para externar su sentir y ésta canción no es la exepción.

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Aquí te dejamos la letra de “Perdón si no te llamé”:

“Perdón si no te llamé / Yo no estaba lista para hablar / Te juro que lo intenté / Pero el silencio era mi único lugar

Perdón si me alejé / Si no supe cómo explicar / Que el mundo se me caía / Y no te quería arrastrar

Es que a veces el alma se apaga / Y no hay luz que la quiera encender / Me quedé perdida en la nada / Tratando de volver a nacer

No fue falta de amor, te lo juro / Fue falta de paz en mi interior / Caminando siempre a lo oscuro / Escapando de tanto dolor

Perdón si no te llamé / Pero no me encontraba / En el espejo no me veía / Y la voz no me alcanzaba"

CAZZU EN GQ
La artista muestra un lado más maduro en su música.

Este lanzamiento explora la idea de que la sanación requiere del aislamiento para recomponer las piezas del espíritu. Con frases como “el silencio era mi único lugar”, Cazzu resume su etapa fuera de los reflectores.

El impacto ha sido inmediato, recibiendo el apoyo de millones de fanáticos que celebran su madurez lírica y la valentía de compartir su fragilidad. Con este tema, Cazzu reafirma que su talento sigue intacto, transformando su proceso personal en una obra de arte colectiva.

¿Cuándo se presenta Cazzu en México?

Tras una espera que mantuvo a sus seguidores en vilo, la rapera argentina Cazzu ha confirmado su retorno triunfal a tierras mexicanas para mayo de 2026. Bajo el concepto de su nueva gira, “Latinaje En Vivo”, la artista busca reafirmar su dominio en la escena urbana con presentaciones que prometen una conexión profunda con su audiencia.

El itinerario de Cazzu en el país cuenta con dos fechas clave que ya están marcadas en el calendario de sus fanáticos:

  • 16 de mayo de 2026: Su regreso a la capital será por la puerta grande, integrándose al prestigioso cartel del festival Tecate Emblema en la Ciudad de México. Este escenario será el epicentro donde miles de asistentes podrán ser testigos de su evolución artística.
  • 18 de mayo de 2026: Solo dos días después, “La Jefa” llevará su energía a Querétaro, ofreciendo una presentación más cercana para el público del bajío.

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