México

Enhypen en México: conoce la lista de canciones que formarán parte del concierto

Esta es la primera vez que el grupo de K-pop visitará la capital mexicana para un show que promete reunir a miles de seguidores y ofrecer una experiencia inolvidable

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El grupo surcoreano ENHYPEN se presentará por primera vez en Perú el 8 de julio en el Estadio de San Marcos.
Setlist de Enhypen en México

Enhypen, uno de los grupos de K-pop más populares de los últimos tiempos, se presentará en la Ciudad de México, marcando su primera vez en tierras aztecas.

Está banda conformada por Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki, visitará el país con su gira mundial "Blood Saga", dándole la oportunidad a todas sus seguidoras de pasar un increíble momento después de años de espera.

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Durante la preventa para la primera fecha, la fila virtual registró una alta demanda con más de 65 mil personas formadas, agotando todas las entradas disponibles en menos de dos horas.

Tras este lleno total del recinto, la promotora del evento anunció que se agregarían otros dos conciertos, con la finalidad de que más fanáticas tuvieran la oportunidad de asistir a este prometedor show.

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Fecha y hora del concierto de Enhypen

Este espectáculo se llevará a cabo los días 11, 12 y 14 de julio de 2026 de julio en punto de las 19:30 horas, en la Arena CDMX, ubicada en Avenida de las Granjas 800, Colonia Santa Bárbara, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02230, Ciudad de México.

Durante más de dos horas, todas las Engene (nombre del fandom) podrán escuchar los mejores éxitos del grupo surcoreano creando memorias inolvidables con todos los integrantes.

Póster de ENHYPEN con tres secciones: siluetas al atardecer, los siete miembros de cerca con el título "Blood Saga", y ellos bailando con fuegos artificiales
ENHYPEN anuncia 'Blood Saga' World Tour en México. (Belift Lab/Instagram @arenacdmx)

Lista de canciones del show de la banda de K-pop

De acuerdo con sus primeros dos conciertos realizados en KSPO DOME en Corea del Sur, como parte del inicio de su gira, estas podrían ser las canciones que cantarían en sus tres shows en la capilla del país.

  • Knife
  • Daydream
  • Outside
  • Brought The Heat Back
  • No Way Back
  • Big Girls Don’t Cry
  • No Doubt
  • Sleep Tight
  • Bills
  • Moonstruck
  • Paranormal
  • Blockbuster
  • Go Big or Go Home
  • Future Perfect (Pass the MIC)
  • Stealer
  • Drunk-Dazed
  • Bite Me
  • Fate
  • Criminal Love
  • Lost Island
  • XO (Only If You Say Yes)
  • Blind
  • Helium
  • SHOUT OUT
  • Paranormal (Encore)
  • Knife (Encore)

Paquetes VIP de la gira Blood Saga

Blood Package

  • 1 boleto en GA (de pie)
  • Acceso anticipado a GA (antes que Saga Package)
  • Acceso a Soundcheck (previo al show)
  • Send off / Despedida (posterior al show)
  • Oportunidad de compra anticipada de mercancía
  • Regalo especial de la gira VIP
  • Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP

Saga Package

  • 1 boleto en GA (de pie)
  • Segundo acceso anticipado a GA (después que Blood Package)
  • Acceso a Soundcheck (previo al show)
  • Regalo especial de la gira VIP
  • Laminado y lanyard conmemorativos de la gira VIP

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