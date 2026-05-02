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Espanyol vs Real Madrid: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Real Madrid llega como segundo lugar de la tabla

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(EFE/ Julio Muñoz.)
(EFE/ Julio Muñoz.)

El Espanyol recibe al Real Madrid este domingo 3 de mayo en el RCDE Stadium, en el duelo correspondiente a la Jornada 34 de LaLiga.

El encuentro llega en un momento clave del campeonato, con el equipo blanco en la pelea por el liderato y el conjunto local buscando sumar en casa.

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Real Madrid presiona en la parte alta; Espanyol busca reacción

(EFE/Enric Fontcuberta)
(EFE/Enric Fontcuberta)

El Madrid se presenta en la segunda posición de la tabla, con la intención de reducir la distancia con el primer lugar tras su victoria reciente ante Alavés.

El equipo cuenta con referentes ofensivos como Kylian Mbappé, quien ha sido determinante en el rendimiento del conjunto.

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Del otro lado, el Espanyol llega desde la zona media-baja y busca recuperar terreno tras una derrota frente a Rayo Vallecano. El equipo intentará aprovechar la localía y un antecedente cercano: el triunfo por 1-0 sobre el Madrid en 2025.

Horario y transmisión del Espanyol vs Real Madrid

(Europa Press)
(Europa Press)

El partido se jugará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de Sky Sports.

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