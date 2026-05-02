México

Hayley Williams confirma fecha en México tras anunciar gira por Latinoamérica

La vocalista de Paramore volvió locos a sus fanáticos latinos con una serie de conciertos en las ciudades más importantes de América

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La vocalista de Paramore, Hayley Williams, interpretó el tema "Decode" para "Crepúsculo". (Créditos: Atlantic Records)
La vocalista de Paramore, Hayley Williams, interpretó el tema "Decode" para "Crepúsculo". (Créditos: Atlantic Records)

En una noticia que tomó por sorpresa a los fans mexicano y ha encendido las redes sociales, la aclamada vocalista del grupo Paramore, Hayley Williams, confirmó de manera oficial, aunque sutil, que México será una parada en su gira por Latinoamérica.

La cantante estadounidense había incluido a Brasil como su único destino al sur del continente, sin embargo, este fin de semana reveló que hará diversas presentaciones para el disfrute de todos sus seguidores.

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Hayley vuelve a México

A través de una fotografía publicada en su sitio web, la artista mostró una lista manuscrita que detalla las ciudades que formarán parte de su gira, confirmando lo que miles de seguidores en Latinoamérica esperaban con ansias: su regreso a la región.

La imagen, que muestra una hoja de cuaderno con anotaciones en tinta negra, no solo enumera destinos en los Estados Unidos, sino que destaca con especial importancia paradas en Argentina, Chile, Perú, Colombia y, por supuesto, México.

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La artista informó sobre sus próximas presentaciones desde su página web oficial.
La artista informó sobre sus próximas presentaciones desde su página web oficial. (Hayley Williams)

Este anuncio analógico, alejado de los tradicionales comunicados de prensa digitales, ha sido interpretado por sus seguidores como un gesto de cercanía y autenticidad, características que siempre han definido la carrera de la líder de Paramore. Aquí te dejamos todas las ciudades que visitará:

  • Cincinnati, OH
  • West Palm Beach, FL
  • Buenos Aires, Argentina
  • Saratoga Springs, NY
  • San Juan, Puerto Rico
  • Chula Vista, CA
  • Queens, NY
  • Raleigh, NC
  • Lima, Perú
  • Southaven, MS
  • Santiago, Chile
  • Auburn, WA
  • São Paulo, Brasil
  • Atlanta, GA
  • Columbia, MD
  • Mountain View, CA
  • Charlotte, NC
  • Ciudad de México, México
  • Nueva Orleans, LA
  • Boston, MA
  • Bogotá, Colombia
  • Houston, TX
  • Gilford, NH
  • Charleston, SC
  • Río de Janeiro, Brasil
  • Detroit, MI
  • Tinley Park, IL
  • Los Ángeles, CA

Es importante destacar que solo publicó los lugares, pero no las fechas ni los recintos en donde se llevarán a cabo los conciertos, por lo que los fanáticos deberán estar atentos a las redes sociales y sitio web de la cantante para conocer más detalles.

El vínculo de Williams con el público latinoamericano ha sido históricamente sólido. En esta ocasión, la inclusión de la Ciudad de México resalta como uno de los puntos más esperados, consolidando al país como una parada obligatoria para las grandes estrellas del rock alternativo y el pop.

La artista informó sobre sus próximas presentaciones desde su página web oficial.
La artista informó sobre sus próximas presentaciones desde su página web oficial. (Hayley Williams)

Así fue la última vez que Hayley visitó México

La última vez que Hayley Williams se presentó en México fue el 19 de noviembre de 2022, como parte del festival Corona Capital en la Ciudad de México. Llegó junto a su banda, Paramore, siendo uno de los actos estelares del sábado.

Fue un concierto histórico porque marcó el regreso de la banda al país después de 5 años de ausencia (su visita anterior había sido en 2017 para el Tour Two en el Palacio de los Deportes).

Durante ese show de 2022, Hayley sorprendió a todos con su energía inagotable y un setlist que incluyó el debut en vivo en México de canciones como “This Is Why”. Además, mantuvo la tradición de subir a un fan al escenario para cantar “Misery Business”, un momento que siempre se vuelve viral.

Como solista (bajo su proyecto Petals for Armor), Hayley nunca se ha presentado en México, por lo que todas sus visitas han sido liderando a Paramore, racha que romperá con este nuevo tour.

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