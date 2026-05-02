Sheinbaum recuerda historia de México para reivindicar independencia ante tensión con EEUU por Rocha Moya

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 1 de mayo. (Presidencia)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, reiteró su llamado a defender la independencia y la grandeza cultural del país ante estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, en un momento de tensión con Estados Unidos, tras los señalamientos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal.

En la asamblea informativa sobre la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra a estudiantes del IPN, en Palenque, Chiapas, la mandataria afirmó que México es extraordinario y tiene “una historia milenaria”.

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Ante estudiantes de licenciatura, Sheinbaum repasó los momentos clave de la historia nacional y remarcó la importancia de la soberanía.

Señaló que durante el porfiriato, Porfirio Díaz gobernó 34 años, entregó tierras a extranjeros y transformó las tierras indígenas y campesinas en latifundios.

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Expuso la represión a obreros y campesinos y recordó el intento de exterminio a los yaquis al enviarlos al sureste como esclavos.

Citando el libro México Bárbaro, mostró cómo se negó el esclavismo en el discurso oficial, mientras los pueblos originarios y los yaquis sufrían explotación en Yucatán.

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Explicó que la Revolución de 1910 fue consecuencia de este escenario, primero impulsada por los hermanos Flores Magón y después encabezada por Francisco I. Madero, quien promovió el “sufragio efectivo, no reelección” y convocó al pueblo a tomar las armas el 20 de noviembre.

Mencionó que tras la llegada de Madero a la presidencia, un golpe de Estado apoyado por el embajador estadounidense Wilson permitió que Victoriano Huerta tomara el poder.

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En ese contexto, recorsó que Venustiano Carranza, exgobernador de Coahuila, fue el único en rechazar la imposición, convocando a una nueva revolución junto a líderes como Emiliano Zapata. La Constitución de 1917 reconoció los ejidos y la reforma agraria, pero esta se concretó años después con Lázaro Cárdenas.

Sheinbaum resaltó la expropiación petrolera de 1938 como un acto clave, cuando el presidente Cárdenas, tras una huelga de los petroleros, entregó el petróleo a la nación.

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Comentó que en ese momento, frente a la falta de recursos, el pueblo mexicano reunió lo que tenía para indemnizar a las empresas extranjeras, mostrando, según la presidenta, la capacidad y la unidad nacional frente a los juicios externos.

Subrayó que la fundación del Instituto Politécnico Nacional fue la respuesta de Cárdenas para demostrar que los mexicanos podían hacerse cargo de la industria petrolera, bajo el lema “la técnica al servicio de la patria”.

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Sheinbaum insistió en el orgullo de pertenecer a México y en la relevancia de sus héroes nacionales, quienes lucharon por la independencia, la justicia social y la libertad.

Cuestionó la idea impuesta desde la colonia de que los pueblos originarios eran inferiores y reivindicó la grandeza de civilizaciones como la maya.

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Rechazó los estereotipos negativos sobre México y recalcó que ha llegado el momento de recuperar la dignidad nacional.

Destacó la importancia de reconocer el origen, sea indígena, mestizo o extranjero nacionalizado, y llamó a valorar la riqueza cultural y la historia del país.

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Recordó que no todos los países tienen figuras como Hidalgo, quien proclamó la independencia y la abolición de la esclavitud, o Morelos, quien en Los sentimientos de la nación afirmó que la soberanía reside en el pueblo y pidió moderar la desigualdad y fortalecer la educación.

La presidenta dio relieve al papel de las mujeres en la historia nacional, mencionando a Josefa Ortiz Téllez Girón, quien alertó a Hidalgo y Allende sobre la conspiración; a Leona Vicario, que defendió el derecho de las mujeres a luchar por la patria; y a Gertrudis Bocanegra, ejecutada en Pátzcuaro por no delatar a los independentistas.

Recalcó que la beca Benito Juárez, que reciben estudiantes del IPN, lleva el nombre de Gertrudis Bocanegra en reconocimiento a las mujeres que participaron en la independencia.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno no se encontraba “entre la espada y la pared” por las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya.

Aseguró que la administración federal defendería la soberanía nacional ante cualquier presión externa y recalcó que solo las autoridades mexicanas pueden decidir sobre los asuntos internos, sin subordinación a intereses extranjeros.

Subrayó que la cooperación con Estados Unidos debía darse en términos de respeto y dignidad, siempre bajo el marco jurídico nacional y sin juicios mediáticos.

En su primer día de visita a Palenque, Chiapas, Sheinbaum recalcó que “ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio”, al insistir en la defensa de la soberanía como principio irrenunciable.

Señaló que las mexicanas y los mexicanos defienden la patria y que cualquier intento de injerencia se enfrenta a la fortaleza de los principios nacionales.

Enfatizó que el contexto histórico de México otorga fuerza al pueblo y define el rumbo de un gobierno que sirve a la nación.