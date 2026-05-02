Crisis de desapariciones en México: 31% de las mujeres no localizadas son menores de edad

Una imagen hiperrealista evoca la tragedia de la desaparición forzada, mostrando a una niña de espaldas frente a un fondo sombrío y desolador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición de niñas menores de edad en México evidencia una crisis persistente ligada a la violencia de género y la trata de personas, según el colectivo Red Lupa.

En una publicación, la organización indicó que al 5 de marzo de 2026, 8 mil 925 menores permanecen desaparecidas y no localizadas, lo que representa más del 31% de las mujeres desaparecidas en el país.

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Según la misma información, Tamaulipas concentra la tasa más alta con 98 niñas desaparecidas por cada 100 mil habitantes.

Mientras que en 2025, el 39% de las mujeres desaparecidas son menores, frente al 20% registrado en 2010.

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De acuerdo con cifras de Red Lupa, 131 mil 859 personas permanecen desaparecidas en México, de las cuales 28 mil 769 son mujeres y 102 mil 687 son hombres.

Aunque los hombres representan el 77% del total, las niñas y adolescentes tienen una sobrerrepresentación clara: entre 1950 y marzo de 2026, el 31% de las mujeres desaparecidas y no localizadas son menores de edad, mientras que solo el 8.5% de los hombres desaparecidos corresponde a menores.

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El caso de María José Monroy Enciso y la violencia extrema

La organziación compartió el caso de María José Monroy Enciso, quien desapareció el 21 de septiembre de 2010, cuando tenía once meses.

Su secuestro estuvo marcado por violencia extrema: Geyser Crespo García la privó de la libertad e intentó asesinar a su madre, Maribel Enciso.

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Crespo García fue detenido un mes después y, durante el juicio realizado en 2016, declaró haber asesinado a María José y arrojado su cuerpo a un canal en Tecámac. El cuerpo nunca ha sido hallado.

Una de las principales hipótesis de investigación es la posible vinculación con una red de trata de menores para adopción ilegal internacional.

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El responsable fue sentenciado a 82 años y siete meses de prisión en 2016 y permanece recluido en Cuautitlán Izcalli.

La investigación continúa, impulsada principalmente por la madre de la víctima, activa en redes sociales. El paradero de María José Monroy Enciso sigue sin conocerse.

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Niñas, las más vulnerables ante la trata y explotación sexual

El colectivo señaló que las menores desaparecidas se relacionan con la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual.

La Ley General en materia de trata define este delito como la captación o retención de personas para explotación. Según UNICEF, en América Latina el 61% de las víctimas de trata son niñas, niños y adolescentes.

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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reporta que en 2022 el 60% de las niñas víctimas de trata fueron explotadas sexualmente. Las edades suelen oscilar entre los 13 y 15 años.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reporta un crecimiento constante en las denuncias por este delito, especialmente desde la pandemia de COVID-19.

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Las víctimas son captadas a través de engaños, promesas de amor o empleo, o mediante rupturas familiares que las dejan expuestas. La violencia organizada, la migración y la precariedad agravan los riesgos de desaparición.

Tamaulipas: epicentro nacional del riesgo

En Tamaulipas, 1,586 menores han desaparecido desde 2025, el 62.11% son niños.

Las redes criminales y de tráfico de personas aprovechan la frontera norte, la precariedad y la debilidad institucional para operar con impunidad.

El estado es zona de influencia del Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, lo que ha intensificado la violencia y los secuestros.

La presencia de estos grupos y la falta de recursos estatales agravan la dificultad para localizar víctimas. Las niñas en particular son susceptibles a explotación y violencia sexual.

La pobreza y la falta de redes de protección aumentan la exposición a riesgos y engaños.

Estados con mayor número de niñas desaparecidas

El Estado de México encabeza la lista con 2,503 niñas desaparecidas y no localizadas, seguido por Ciudad de México (752), Tamaulipas (593), Nuevo León (521), y Baja California (413).

Las tasas varían según la población estimada de mujeres menores de edad, con Tamaulipas a la cabeza en proporción.e

El tráfico de menores con fines de adopción ilegal o venta es menos documentado pero altamente lucrativo.

Los más afectados son los niños y niñas de entre cero y cinco años, quienes pueden ser trasladados fácilmente y cuya identidad es difícil de rastrear.

El cálculo de población de mujeres menores de edad proviene del Censo de 2020 de INEGI.

El subregistro es probable, sobre todo en contextos migratorios, donde muchas desapariciones no quedan asentadas formalmente.