La bebida mejor que el agua con chía: ideal para desayunos saciantes y para bajar de peso

Licuado de linaza, una bebida rica en fibra y omega 3, ideal para mejorar la digestión y la salud diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 3 Omega Smoothie, preparado con chía, linaza y nuez, se perfila como una opción superior al agua con chía tradicional para quienes buscan desayunos saciantes y apoyo en la pérdida de peso.

Esta combinación potencia el aporte de fibra, antioxidantes y ácidos grasos omega-3, elementos clave para el metabolismo y la salud digestiva, según especialistas en nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

PUBLICIDAD

Chía: fibra soluble y omega-3 para controlar el apetito

La chía es reconocida por su alto contenido en fibra soluble, lo que favorece la sensación de saciedad y ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la fibra de la chía absorbe agua y forma un gel en el estómago, retrasando el vaciamiento gástrico y prolongando la saciedad. Además, aporta ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, asociados con la reducción de la inflamación y la protección cardiovascular.

PUBLICIDAD

Propiedades destacadas de la chía: Fuente de fibra soluble Omega-3 vegetal (ácido alfa-linolénico) Antioxidantes y minerales como calcio y magnesio



Chía: fibra soluble y omega-3 para controlar el apetito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Linaza: aliada del metabolismo y la salud digestiva

La linaza complementa la mezcla con su alto contenido de fibra insoluble y lignanos, compuestos que mejoran el tránsito intestinal y pueden contribuir a la reducción del colesterol. Nutriólogos de la Universidad de Guadalajara subrayan que la linaza ayuda a mantener estables los niveles de glucosa y favorece la salud metabólica, cualidades útiles en dietas para bajar de peso.

Propiedades principales de la linaza: Rica en fibra insoluble y soluble Lignanos con efecto antioxidante y hormonal Omega-3 vegetal y proteínas vegetales



Nuez: grasas saludables y efecto saciante

La nuez aporta grasas insaturadas, en especial omega-3 y omega-6, que ayudan a reducir la inflamación y a mejorar la sensibilidad a la insulina. Además, su contenido en proteínas contribuye al efecto saciante del smoothie. Especialistas de la Facultad de Salud Pública de la UNAM recomiendan las nueces como fuente de grasas saludables para quienes buscan controlar el apetito y mantener una dieta equilibrada.

PUBLICIDAD

Beneficios de la nuez: Grasas insaturadas (omega-3 y omega-6) Fuente de proteínas vegetales Antioxidantes y minerales



Receta de 3 Omega Smoothie

Para preparar esta bebida, basta con seguir estos pasos:

Ingredientes

1 cucharada de semillas de chía

1 cucharada de linaza molida

3 nueces (troceadas)

1 vaso de agua o leche vegetal sin azúcar

1/2 plátano o 1 manzana (opcional, para sabor)

Hielo al gusto

Preparación

Coloca todos los ingredientes en la licuadora. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea. Sirve frío y consume de inmediato.

Este smoothie puede formar parte del desayuno o ser utilizado como colación. La combinación de fibra, grasas saludables y proteínas genera una sensación de saciedad prolongada y ayuda a evitar antojos entre comidas.

PUBLICIDAD

Licuado de linaza, una bebida rica en fibra y omega 3, ideal para mejorar la digestión y la salud diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y respaldo de expertos

Nutriólogos mexicanos coinciden en que incorporar fuentes de omega-3, como chía, linaza y nuez, puede ser útil para quienes buscan bajar de peso sin sacrificar salud ni energía. La clave está en mantener la moderación en las porciones y acompañar la bebida con una dieta balanceada y actividad física regular.

El 3 Omega Smoothie no solo supera al agua con chía en términos de nutrientes, sino que además ofrece beneficios integrales para el metabolismo, la digestión y el control del apetito.

PUBLICIDAD