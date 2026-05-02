Mujeres con mayor probabilidad de padecer tiroides: ¿Cómo tratarlo a tiempo?

Problemas de tiroides (Crédito: Freepik)

Algunas personas a lo largo de su vida presentan síntomas como cansancio extremo, pérdida de cabello, variaciones de peso sin explicación o incluso depresión, los cuales pueden ser señales de que un órgano pequeño no está funcionando correctamente, dando como resultado el padecimiento de tiroides.

Esta glándula, situada en la parte frontal del cuello, interviene en funciones esenciales que abarcan desde el sistema cardiovascular y óseo hasta la piel y el aparato digestivo, de acuerdo con Elizabeth Pérez Cruz, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM.

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Cuando esta enfermedad presenta alteraciones, surgen diversas enfermedades, principalmente aquellas relacionadas con la producción insuficiente o excesiva de hormonas. La especialista, también responsable de la Unidad de Apoyo Nutritivo y Metabólico y coordinadora de la Clínica de Obesidad en el Hospital Juárez de México, advirtió que estos desequilibrios pueden tener consecuencias importantes en la salud.

Patologías de la tiroides

Entre las enfermedades más comunes se encuentra el hipotiroidismo, que ocurre cuando la glándula produce menos hormonas de las necesarias. Sus manifestaciones incluyen tristeza, cambios de ánimo, caída del cabello, piel reseca, uñas frágiles, estreñimiento, fatiga intensa e inflamación en párpados, manos y piernas. El incremento de peso suele ser leve, entre 2 y 5 kilos, generalmente por retención de líquidos. Con tratamiento hormonal, los síntomas suelen revertirse.

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Por otro lado, el hipertiroidismo se presenta cuando hay una producción excesiva de hormonas. En estos casos, las personas pueden hablar y pensar rápidamente, experimentar nerviosismo, temblores, dolores musculares y articulares, además de pérdida de peso significativa, metabolismo acelerado, taquicardia y presión arterial elevada. También es común presentar evacuaciones frecuentes o diarrea.

La académica recordó que ambas condiciones representan un riesgo si no se atienden a tiempo, ya que pueden derivar en hospitalización o incluso en la muerte. Otras afecciones incluyen la tiroiditis y el cáncer de tiroides, siendo el carcinoma papilar el tipo más frecuente.

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Esta infografía detalla cómo identificar problemas de tiroides, explicando sus funciones, síntomas de hipotiroidismo e hipertiroidismo, métodos de diagnóstico y la importancia del tratamiento médico para una buena calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo saber si tienes la enfermedad?

Algunos signos pueden alertar sobre un problema tiroideo:

Hipotiroidismo:

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Aumento leve de peso

Hinchazón

Depresión

Caída del cabello

Piel seca

Dolor muscular

Estreñimiento

Sensibilidad al frío

Hipertiroidismo:

Pérdida rápida de peso

Taquicardia

Ansiedad

Insomnio

Evacuaciones frecuentes

Intolerancia al calor

Nerviosismo

El diagnóstico se confirma mediante estudios de laboratorio. Primero se evalúa la TSH, que refleja la respuesta de la hipófisis. Dependiendo del caso, se complementa con T4 libre y anticuerpos específicos para identificar posibles enfermedades autoinmunes. Debido a que estos síntomas pueden coincidir con otros padecimientos, la valoración médica es fundamental.

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Factores de riesgo

Enfermedades virales como el COVID-19.

Exposición a agentes microbianos.

Contacto con disruptores endocrinos, es decir, contaminantes del entorno que afectan el equilibrio hormonal.

Ser mujer y tener más de 50 años: las alteraciones tiroideas son más comunes en este grupo, y se calcula que 1 de cada 8 mujeres desarrollará alguna a lo largo de su vida.

Etapa posterior al parto: la tiroiditis posparto puede presentarse en hasta 1 de cada 10 mujeres tras el embarazo.

Recomendaciones

Si se presentan manifestaciones de este tipo, es importante acudir al médico para una evaluación integral y realizar pruebas como el perfil tiroideo. No hacerlo puede agravar los signos y generar complicaciones graves.

El tratamiento depende del diagnóstico. El hipotiroidismo suele controlarse con levotiroxina para normalizar la TSH. En el caso del hipertiroidismo, pueden utilizarse betabloqueadores, fármacos antitiroideos, yodo radiactivo o cirugía, según la causa.

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Detectar el problema a tiempo y seguir la medicación adecuada permite mantener una buena calidad de vida y evitar consecuencias mayores. Ignorar las señales de alerta no es una opción.