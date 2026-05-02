México

Vendedor de flores protagoniza supuesto encuentro paranormal con una niña y causa furor en redes

El testimonio de residentes aumentó el misterio de un hecho captado por cámaras.

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La reacción del comerciante y lo ocurrido con la rosa han causado impacto.
La reacción del comerciante y lo ocurrido con la rosa han causado impacto.

Un video difundido ampliamente en redes sociales ha generado impacto entre miles de usuarios, luego de mostrar lo que muchos consideran un hecho inexplicable ocurrido en una calle de México. El material, que rápidamente se volvió viral, presenta a un vendedor de flores viviendo un momento que ha sido catalogado por algunos como un posible fenómeno paranormal.

Las imágenes, registradas por una cámara de vigilancia, muestran al comerciante caminando con su mercancía al hombro mientras recorre una zona habitacional. Todo parece transcurrir con normalidad hasta que, al pasar frente a una vivienda identificada con el número 206, el hombre se detiene de manera repentina, como si hubiera escuchado algo inesperado.

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De acuerdo con la narración que acompaña el video, el vendedor habría escuchado la voz de una niña que le pedía una flor. Sorprendido, se aproxima al portón del inmueble para verificar lo ocurrido. Sin embargo, al observar con detenimiento, se percata de que la casa se encuentra completamente cerrada, sin señales de actividad en su interior.

La grabación muestra cómo una flor se esfuma sin explicación aparente.
La grabación muestra cómo una flor se esfuma sin explicación aparente.

Tras mostrar un gesto de desconcierto, el hombre continúa su camino unos metros, pero decide regresar instantes después. En un acto que ha llamado la atención de los internautas, el comerciante opta por dejar una rosa en la reja del domicilio, aparentemente como respuesta a la misteriosa petición.

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Mientras realiza esta acción, algunos vecinos se acercan para explicarle lo que, según ellos, ocurre en esa propiedad desde hace tiempo. De acuerdo con sus testimonios, no se trata de un hecho aislado, sino de una situación recurrente en el lugar. “En esa casa se aparece una niña pequeña desde hace años”, confirmaron los vecinos al comerciante, quien para ese momento ya sospechaba que su interlocutora no pertenecía a este mundo.

El momento que más ha impactado a los usuarios ocurre segundos después, cuando la grabación muestra que la flor desaparece sin que ninguna persona se acerque a retirarla, lo que ha alimentado las teorías sobre un posible suceso sobrenatural.

El escalofriante suceso, registrado el pasado 25 de abril, muestra al comerciante interactuando con una voz proveniente de una casa abandonada; vecinos aseguran que las apariciones son frecuentes.

El video, registrado el pasado 25 de abril, ha generado un intenso debate en internet. Por un lado, hay quienes consideran que se trata de una coincidencia o una mala interpretación de sonidos ambientales. Por otro, muchos destacan la reacción del vendedor y los testimonios de los habitantes como elementos que refuerzan la versión de un evento fuera de lo común.

Este caso se suma a las múltiples historias urbanas que circulan en México, donde lo cotidiano y lo inexplicable parecen cruzarse en momentos inesperados.

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