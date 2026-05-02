Mujer baña a niña en despachador de agua por escasez en Torreón, Coahuila y se vuelve viral

Una mujer usó un dispensador de agua purificada para asear a una menor ante la falta de servicio.

Un video difundido masivamente en TikTok encendió la conversación en la región de la Comarca Lagunera, luego de mostrar una escena que refleja la gravedad de la escasez de agua que enfrentan diversas colonias. Las imágenes, captadas en la colonia Valle Oriente, exhiben a una mujer utilizando un dispensador de agua purificada para asear a una menor en plena vía pública.

El material rápidamente se viralizó, generando reacciones encontradas entre usuarios. Mientras algunos expresaron comprensión ante la falta de servicios básicos, otros manifestaron preocupación por las implicaciones sanitarias del hecho.

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De acuerdo con la información que acompaña el video y testimonios compartidos por vecinos en redes sociales, habitantes de Valle Oriente aseguran que llevan más de un mes sin acceso regular al suministro de agua en sus viviendas. Ante esta situación, la mujer habría recurrido al punto de venta de agua purificada como una solución improvisada para atender necesidades básicas de higiene.

Usuarios reaccionaron ante la escena que refleja la escasez de agua en Valle Oriente.

La escena, captada a plena luz del día, muestra a la menor siendo enjuagada directamente con el chorro del dispensador, lo que provocó un debate inmediato sobre los límites de este tipo de acciones en contextos de crisis. La falta de agua potable en los hogares ha obligado a muchas familias a buscar alternativas, pero el uso de instalaciones destinadas al consumo humano encendió alertas.

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Entre los comentarios en redes sociales, usuarios señalaron que este tipo de prácticas podría representar un riesgo para la salud pública. Consumidores habituales de estos puntos de venta advirtieron que las boquillas de los despachadores están diseñadas exclusivamente para llenar garrafones, por lo que su uso para otros fines podría contaminar el sistema.

Especialistas en salud han advertido en diversas ocasiones que la manipulación inadecuada de estos equipos puede derivar en la proliferación de bacterias, lo que incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales para quienes consumen el agua.

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El video generó debate entre quienes comprenden la crisis y quienes alertan por riesgos sanitarios.

Hasta el momento, ninguna autoridad sanitaria ha emitido un posicionamiento oficial respecto al caso, lo que ha generado aún más incertidumbre entre la población. Tampoco se ha informado si habrá medidas para supervisar el uso de estos dispositivos o garantizar su correcta higiene.

El video no solo ha puesto en evidencia una situación crítica en materia de servicios, sino que también ha abierto una discusión más amplia sobre la responsabilidad de las autoridades frente a la falta de agua y las consecuencias que esto tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos.

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