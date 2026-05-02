México

Mujer baña a niña en despachador de agua por escasez en Torreón, Coahuila y se vuelve viral

El video generó debate entre quienes comprenden la crisis y quienes alertan por riesgos sanitarios

Guardar
Una mujer usó un dispensador de agua purificada para asear a una menor ante la falta de servicio.
Una mujer usó un dispensador de agua purificada para asear a una menor ante la falta de servicio.

Un video difundido masivamente en TikTok encendió la conversación en la región de la Comarca Lagunera, luego de mostrar una escena que refleja la gravedad de la escasez de agua que enfrentan diversas colonias. Las imágenes, captadas en la colonia Valle Oriente, exhiben a una mujer utilizando un dispensador de agua purificada para asear a una menor en plena vía pública.

El material rápidamente se viralizó, generando reacciones encontradas entre usuarios. Mientras algunos expresaron comprensión ante la falta de servicios básicos, otros manifestaron preocupación por las implicaciones sanitarias del hecho.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información que acompaña el video y testimonios compartidos por vecinos en redes sociales, habitantes de Valle Oriente aseguran que llevan más de un mes sin acceso regular al suministro de agua en sus viviendas. Ante esta situación, la mujer habría recurrido al punto de venta de agua purificada como una solución improvisada para atender necesidades básicas de higiene.

Usuarios reaccionaron ante la escena que refleja la escasez de agua en Valle Oriente.
Usuarios reaccionaron ante la escena que refleja la escasez de agua en Valle Oriente.

La escena, captada a plena luz del día, muestra a la menor siendo enjuagada directamente con el chorro del dispensador, lo que provocó un debate inmediato sobre los límites de este tipo de acciones en contextos de crisis. La falta de agua potable en los hogares ha obligado a muchas familias a buscar alternativas, pero el uso de instalaciones destinadas al consumo humano encendió alertas.

PUBLICIDAD

Entre los comentarios en redes sociales, usuarios señalaron que este tipo de prácticas podría representar un riesgo para la salud pública. Consumidores habituales de estos puntos de venta advirtieron que las boquillas de los despachadores están diseñadas exclusivamente para llenar garrafones, por lo que su uso para otros fines podría contaminar el sistema.

Especialistas en salud han advertido en diversas ocasiones que la manipulación inadecuada de estos equipos puede derivar en la proliferación de bacterias, lo que incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales para quienes consumen el agua.

El video generó debate entre quienes comprenden la crisis y quienes alertan por riesgos sanitarios.

Hasta el momento, ninguna autoridad sanitaria ha emitido un posicionamiento oficial respecto al caso, lo que ha generado aún más incertidumbre entre la población. Tampoco se ha informado si habrá medidas para supervisar el uso de estos dispositivos o garantizar su correcta higiene.

El video no solo ha puesto en evidencia una situación crítica en materia de servicios, sino que también ha abierto una discusión más amplia sobre la responsabilidad de las autoridades frente a la falta de agua y las consecuencias que esto tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Temas Relacionados

aguaTorreónCoahuilaviralredes socialesmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El próximo gran cliente de tu negocio no será una persona

Análisis sobre el futuro del ecommerce, los clientes máquina y la nueva competencia por ser elegible en México

El próximo gran cliente de tu negocio no será una persona

Enhypen en México: conoce la lista de canciones que formarán parte del concierto

Esta es la primera vez que el grupo de K-pop visitará la capital mexicana para un show que promete reunir a miles de seguidores y ofrecer una experiencia inolvidable

Enhypen en México: conoce la lista de canciones que formarán parte del concierto

Mujeres con mayor probabilidad de padecer tiroides: ¿Cómo tratarlo a tiempo?

Detectar el problema a tiempo y seguir la medicación adecuada permite mantener una buena calidad de vida y evitar consecuencias mayores

Mujeres con mayor probabilidad de padecer tiroides: ¿Cómo tratarlo a tiempo?

Espanyol vs Real Madrid: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Real Madrid llega como segundo lugar de la tabla

Espanyol vs Real Madrid: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Ni por que tienen Chat GPT: Esta fue la pregunta de Sheinbaum sobre Lázaro Cárdenas que estudiantes del IPN no pudieron contestar

La presidenta cuestionó a los estudiantes durante el anuncio de la ampliación de la Beca Gertudris Bocanegra

Ni por que tienen Chat GPT: Esta fue la pregunta de Sheinbaum sobre Lázaro Cárdenas que estudiantes del IPN no pudieron contestar
MÁS NOTICIAS

NARCO

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

AMLO fue cercado para aceptar que Rocha Moya fuera candidato en 2021, asegura exalcalde de Mazatlán

Caen dos presuntos integrantes de célula delictiva en CDMX: uno tiene antecedentes desde 2009

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

Ellos son los gobernadores que serán imputados igual que Rocha Moya, según Simón Levy

Padre e hijo mueren acribillados en Morelia: autoridades investigan nexos con el narcomenudeo local

ENTRETENIMIENTO

De lavar platos en Bacalar al Estadio GNP: la increíble historia de V de BTS en México

De lavar platos en Bacalar al Estadio GNP: la increíble historia de V de BTS en México

De Anabel Hernández a Arturo Beltrán Leyva: los tres escándalos que han marcado la carrera de Galilea Montijo

“Mi Princesa Valiente”: la emotiva canción de William Levy por los 16 años de su hija

¡Dijo que sí! Así fue la emotiva propuesta de matrimonio a Chingu Amiga

Conductora de televisión defiende a Cazzu: la polémica con Christian Nodal no la hacen llenar estadios

DEPORTES

Espanyol vs Real Madrid: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Espanyol vs Real Madrid: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Real Betis vs Real Oviedo: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga 2026

Chaco Giménez y Rubén Rodríguez explotan en vivo por Javier Aguirre: “No lo criticas porque tu hijo está en la Selección Mexicana”

Raúl Jiménez ilusiona al América previo al duelo ante Pumas: “Me gustaría regresar porque ahí comencé”

Cruz Azul confirma la ausencia del ‘Toro’ Fernández para el partido contra Atlas