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SSPC emite recomendaciones para proteger el entorno digital de menores y adolescentes: establece reglas sobre el tiempo y tipo de contenido

El objetivo de estas medidas es fortalecer la seguridad en los entornos digitales mediante la aplicación de controles parentales

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Niños y tecnología: Alerta ante los peligros digitales
Niños y tecnología: Alerta ante los peligros digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, difundió por medio de su cuenta de X, una serie de recomendaciones orientadas al uso responsable de dispositivos móviles por parte de niñas, niños y adolescentes.

El objetivo de estas medidas es fortalecer la seguridad en los entornos digitales mediante la aplicación de controles parentales y el acompañamiento cercano de madres, padres o tutores.

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Durante la infancia, el acercamiento a estos medios debe realizarse de manera progresiva y con supervisión constante. Este proceso permite que los menores desarrollen habilidades tecnológicas en un entorno seguro, evitando riesgos asociados al uso temprano e indiscriminado de la tecnología. La presencia de adultos es clave para orientar este aprendizaje.

Mientras que en la etapa adolescente, el enfoque se centra en guiar el uso de redes sociales y en establecer medidas de preventivas adecuadas. Configurar herramientas de protección y fomentar hábitos responsables contribuye a generar confianza y a promover una experiencia digital más consciente, respetuosa y segura.

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Los controles parentales se presentan como instrumentos fundamentales para acompañar este proceso. Su implementación permite orientar el uso de internet de acuerdo con la edad, al tiempo que se refuerzan valores como la responsabilidad y el autocuidado. Estas herramientas deben complementarse con comunicación abierta, cercanía y confianza dentro del entorno familiar.

SSPC
SSPC a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Recomendaciones para el uso seguro de dispositivos

Para fortalecer la protección digital, la SSPC propone una serie de acciones enfocadas en la prevención y el acompañamiento:

  • Definir horarios y rutinas de uso de dispositivos, buscando un balance entre actividades en línea y fuera de pantalla.
  • Configurar controles parentales, filtros de contenido y opciones de privacidad según la edad de los usuarios.
  • Establecer reglas claras sobre el tiempo de uso y el tipo de contenido permitido.
  • Supervisar activamente la navegación en internet para brindar orientación constante.
  • Utilizar herramientas que alerten sobre contenidos inapropiados o situaciones de riesgo.
  • Fomentar prácticas responsables, como proteger los datos personales y reflexionar antes de compartir información.
  • Promover un uso equilibrado de la tecnología, evitando excesos y priorizando su aprovechamiento positivo.
  • Mantener una comunicación abierta y continua que fortalezca la confianza y facilite la toma de decisiones informadas.
  • Reforzar el cuidado de la privacidad y la huella digital mediante explicaciones claras sobre la importancia de resguardar la información personal.

Estas medidas buscan crear entornos digitales más seguros, donde el acompañamiento y la prevención sean elementos centrales para el bienestar de todos los menores.

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