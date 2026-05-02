Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 2 de mayo

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.
La dependencia capitalina actualiza cada hora y todos los días el estado en el que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México.
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Así los capitalinos y mexiquenses podrán tomar precauciones respecto a actividades al aire libre, mientras que las autoridades sobre medidas en materia tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.
Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 2 de mayo al corte de las 05:00 horas.
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Mala calidad del aire en CDMX y Edomex
La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Mala”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Alto".
Las personas deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.
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En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 0, esto significa que “no necesita protección” si se va a salir al aire libre.
Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:
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Puedes realizar actividades en exteriores.
Calidad del aire por alcaldías y municipios
La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.
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Tlalpan (AJM): Buena
Benito Juárez (BJU): Aceptable
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Azcapotzalco (CAM): Buena
Coyoacán (CCA): Aceptable
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Cuajimalpa (CUA): Buena
Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable
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Cuauhtémoc (HGM): Buena
Iztacalco (IZT): Buena
Venustiano Carranza (MER): Aceptable
Miguel Hidalgo (MGH): Buena
Álvaro Obregón (PED): Buena
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Buena
Tláhuac (TAH): Buena
Coyoacán (UAX): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (UIZ): Aceptable
En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Buena
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena
Naucalpan (FAC): Buena
Nezahualcóyotl (FAR): Mala
Ecatepec (LLA): Buena
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena
Nezahualcóyotl (NEZ): Buena
Ecatepec (SAG): Buena
Tlalnepantla (TLA): Aceptable
Tultitlán (TLI): Buena
Coacalco (VIF): Buena
Ecatepec (XAL): Buena
Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.
La ciudad con mayor contaminación atmosférica
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.
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