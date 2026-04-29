Inegi destaca que Nayarit, Oaxaca e Hidalgo fueron los estados con mayor avance económico en 2025

El Inegi informa sobre el progreso económico del país, con Nayarit, Oaxaca e Hidalgo destacando como los estados con mayor avance en 2025, según Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Inegi informó a través de un boletín que Nayarit, Oaxaca e Hidalgo presentan los mayores aumentos en su actividad económica durante el cuarto trimestre de 2025, de acuerdo con las cifras que corresponden al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), que mide la evolución económica de las entidades federativas.

Al cierre de 2025, 19 entidades federativas reportaron avances en su actividad económica según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee). En contraste, 11 estados registraron retrocesos y Chiapas junto con Jalisco permanecieron sin cambios en comparación con el trimestre anterior.

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De esta manera, las entidades que registraron mayores incrementos trimestrales se posicionan de la siguiente manera; del 5.7% para Nayarit y 4.8% tanto para Oaxaca como para Hidalgo.

En ese mismo periodo, Sinaloa obtuvo un crecimiento de 4.2% y Tabasco reporta un avance de 3.8%.

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Foto: EFE/ José Méndez/Archivo

Estos datos posicionan a las cinco entidades entre las de mayor dinamismo económico en el país a finales de 2025, según el ITAEE.

Desde el otro extremo, el peor desempeño correspondió a Michoacán, con una caída de 2.5%. Le siguieron Tlaxcala con una baja de 2.4% y Aguascalientes con un descenso de 1.9% entre octubre y diciembre.

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Sinaloa y Ciudad de México contribuyen más al desempeño económico nacional

De acuerdo con el reporte de Inegi, los estados con mayor aportación al crecimiento real de la economía nacional fueron Ciudad de México, Sinaloa y Nuevo León. Estos tres territorios funcionan como motores principales del avance económico mexicano.

Por el contrario, Baja California Sur y Colima aportaron mínimamente al crecimiento, mientras que Campeche y Coahuila mostraron cifras negativas que restaron al resultado general.

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Crecimientos y caídas anuales acentúan los contrastes regionales

En la comparación anual del cuarto trimestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, el PIB nacional subió 1.8%, con 23 entidades mostrando expansión y nueve reportando contracción.

Sinaloa se posicionó con la tasa más alta al registrar un crecimiento de 12% al término del cuarto trimestre. Le siguieron Hidalgo con 9.1%, Nayarit con 5.2%, Ciudad de México con 5.1% y Tabasco con 4.2%.

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Del lado negativo, Campeche reportó el retroceso más fuerte del país, con una contracción anual de 10.6%. Quintana Roo también registró un descenso relevante de 6.1% anual.

Las cifras de Inegi muestran disparidades económicas entre regiones. Sectores productivos y condiciones locales influyen de manera diferenciada en cada estado.

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El cierre de 2025 evidencia que, pese al avance general del PIB nacional, las oportunidades de crecimiento permanecen concentradas en algunas zonas, mientras otras enfrentan rezagos y caídas en su actividad económica.