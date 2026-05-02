México

Colapsa restaurante en Tamaulipas: 15 personas terminan con crisis nerviosa

Las personas que resultaron con crisis nerviosas no requirieron traslado

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En el lugar no se encontraba algún cliente según reportes. (AP Foto/Fabián Meléndez)
En el lugar no se encontraba algún cliente según reportes. (AP Foto/Fabián Meléndez)

Un restaurante de mariscos ubicado en la playa Bagdad de Matamoros, Tamaulipas, colapsó este sábado, de acuerdo con la Vocería de Seguridad del estado.

Quince personas presentaron crisis nerviosa tras el incidente. Todas fueron atendidas por personal en el sitio y no fue necesario su traslado a hospitales, según la información oficial.

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La causa precisa del desprendimiento no se ha determinado oficialmente. Las autoridades exhortan a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar la zona mientras se evalúa el área para garantizar la seguridad.

Medios de la región señalan que el establecimiento afectado es “Mariscos Costa Azul”. Los reportes periodísticos coinciden en que el desplome ocurrió luego de que oleaje elevado golpeó la infraestructura, compuesta por troncos de madera y construida sobre la orilla.

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Fotografías difundidas muestran la parte superior del local flotando en el mar mientras varios habitantes auxiliaban a los comensales que habrían quedado atrapados.

Créditos: redes sociales.

Testimonios citados apuntan a que la base presentaba deterioro y, según registros meteorológicos, se había pronosticado oleaje alto para la zona este sábado.

Otras estructuras comerciales aledañas también sufrieron afectaciones, aunque este dato no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas continúa el seguimiento de la situación y mantiene la recomendación de evitar acercarse al área.

El mismo organizmo lanzó un mensaje a traves de redes en el que confirmaron que las autoridades ya se encuentran realizado las labores necesarias para esclarecer la causa del incidente.

@VoceriaSegTamps
@VoceriaSegTamps

El dueño del lugar resultó con un golpe en la cabeza

Dicho restaurante de Mariscos, llamado Costa Azul que colapsó debido al intenso oleaje en Playa Bagdad, ubicada en Matamoros, Tamaulipas, provocó que un hombre sufriera lesiones, según reportes.

Protección Civil de Matamoros trasladó al hospital local al propietario del establecimiento, quien resultó con un golpe en la cabeza. El lesionado, según el reporte, se encuentra fuera de peligro.

El Frente Frío 48 llegó a la Playa Bagdad

El ingreso del frente frío número 48 generó oleaje intenso en Playa Bagdad, lo que permitió que el agua llegara a áreas próximas a la costa. Este fenómeno se atribuyó a los efectos del cambio climático.

El colapso del restaurante ocurrió cuando el mar desgastó los postes que sostenían la estructura, causando que el inmueble se desplomara.

Personas presentes relataron que el equipo del restaurante logró sacar la mayor parte del mobiliario antes del derrumbe y que, en ese instante, no había clientes en el local.

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