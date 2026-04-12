Último día para visitar “Michoacán en Los Pinos”, el festival de arte y cocina tradicional: actividades y horarios

El festival “Michoacán en Los Pinos” llega a su último día este domingo 12 de abril de 2026, con una amplia oferta de arte, gastronomía tradicional y actividades culturales en el Complejo Cultural Los Pinos. Este evento gratuito reúne a más de 40 expositores y artistas que muestran la riqueza cultural del estado en pleno corazón de la capital.

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Gobierno de Michoacán, el encuentro forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de visibilizar las tradiciones vivas, fortalecer economías locales y promover el patrimonio cultural.

Actividades y qué ver en Michoacán en Los Pinos

Durante este último día, las y los visitantes podrán disfrutar de una experiencia completa con artesanías, música, danza y cocina tradicional michoacana.

En el ámbito artesanal, destacan piezas elaboradas en distintas regiones, como:

Bolsas de Sahuayo

Piezas de cobre de Salvador Escalante

Alfarería vidriada de Tangancícuaro

Cerámica de Capula

Textiles en telar de cintura y pedal

Rebozos y arte plumario de Paracho

Cestería de Ihuatzio

Estas creaciones reflejan la riqueza cultural que ha sido reconocida incluso por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en varias de sus expresiones.

Gastronomía tradicional: qué comer en el festival

Uno de los principales atractivos de Michoacán en Los Pinos es su oferta gastronómica en las Cocinas de Humo de Cencalli, donde se pueden degustar platillos típicos como:

Espinazo de cerdo en chile guajillo

Aporreado de carne seca

Quesadillas y tacos de choriqueso

Chorizo de Huetamo

Carnitas de Morelia

Uchepos, tamales y churipo

Mole y buñuelos

Además, hay una gran variedad de dulces tradicionales, nieves, café, cajeta, chongos zamoranos y bebidas típicas, así como productos derivados de amaranto, miel y aguacate.

Presentaciones artísticas y música tradicional

El programa artístico incluye presentaciones en vivo que celebran la identidad michoacana, entre ellas:

Los Tlahualiles de Sahuayo

Ballet Folklórico del Estado de Michoacán

Dueto Sïrankua, referente de la música purépecha

Estas actividades convierten al festival en un espacio de encuentro cultural, diálogo y cohesión social, donde el público puede interactuar directamente con las y los creadores.

Horarios y cómo llegar a Los Pinos

El festival “Michoacán en Los Pinos” está abierto este domingo 12 de abril de 2026 en un horario de 11:00 a 17:30 horas.

La sede es el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, con fácil acceso desde la estación Constituyentes del Metro y el Cablebús Los Pinos/Constituyentes.

La entrada es completamente gratuita, por lo que se recomienda llegar temprano para aprovechar todas las actividades.

Un festival que impulsa la cultura y la economía local

“Michoacán en Los Pinos” no solo es una celebración cultural, sino también una plataforma que impulsa a productores, artesanos y cocineras tradicionales, fortaleciendo los canales de comercialización y promoviendo el consumo local.

Este último día representa una oportunidad única para disfrutar, conocer y apoyar el talento mexicano, en un espacio que apuesta por la cultura como herramienta de paz y reconstrucción del tejido socia