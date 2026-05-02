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Estas son las razones por las que expulsaron a Daniel Borjas de La Mansión VIP

Las acciones recientes refrescaron antiguos señalamientos que ya circulaban sobre su comportamiento fuera de cámaras

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Un grupo de cinco jóvenes en una cocina de tonos vibrantes; tres están sin camiseta o en bikini, y una mujer le da de beber de un coco a un hombre con una pajita
La producción del programa confirmó que la decisión de expulsar a Borjas fue inmediata y sin apelación, en cumplimiento de la política de “cero tolerancia” a la violencia. (La Mansión VIP/HotSpanish Vlogs)

La noche del 2 de mayo, Daniel Borjas fue expulsado de forma definitiva de La Mansión VIP luego de protagonizar un incidente de violencia física contra Aldo Arturo, hecho que generó conmoción entre los participantes del programa como entre el público.

El hecho ocurrió durante una discusión que escaló rápidamente, terminando con una cachetada por parte de Borjas, acción que contravino de manera directa el reglamento del reality.

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La producción del programa confirmó que la decisión de expulsar a Borjas fue inmediata y sin apelación, en cumplimiento de la política de “cero tolerancia” a la violencia.

El momento de la agresión y la salida del participante se viralizó en redes sociales, generando debate entre los fans del programa y del influencer.

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Cómo fue el conflicto y agresión de Daniel Borjas contra Aldo Arturo

El video se centra en los momentos de conflicto que involucran a Daniel Borjas y Aldo Arturo, previo a la expulsión de Borjas. (La Mansión VIP/HotSpanish)

El intercambio verbal fue aumentando de tono. Borjas reclamó a Aldo Arturo el haberle cerrado la puerta con fuerza y, según su versión, haber recibido un golpe: “No me tuviste por qué aventar la puerta. ¡Me metiste un golpe, pendejo!”. Aldo respondió, minimizando la situación: “Estás golpeado”.

La confrontación se mantuvo con acusaciones cruzadas. Borjas reiteró: “Me azotaste la puerta en la cara”, a lo que Aldo solo respondía con frases cortas como “Está bien” y “Nada”.

En medio de la discusión, Borjas insistió en que todo había comenzado por una broma y acusó a Aldo de no saber manejar la situación si estaba bajo los efectos del alcohol: “Si vas a tomar y no puedes entender una broma, no tomes”.

La discusión terminó en una agresión física, cuando Borjas, tras varios intercambios, le propinó una cachetada a Aldo Arturo. Instantes después, se escucharon voces de otros participantes señalando la gravedad del hecho: “Le pegó en la cara”, “Eso es expulsión”.

Consecuencias del incidente entre Borjas y Aldo Arturo en La Mansión VIP

De acuerdo con el reglamento de La Mansión VIP, cualquier manifestación de violencia física implica la expulsión automática del responsable. (Foto: Youtube/La Mansion VIP)
De acuerdo con el reglamento de La Mansión VIP, cualquier manifestación de violencia física implica la expulsión automática del responsable. (Foto: Youtube/La Mansion VIP)

De acuerdo con el reglamento de La Mansión VIP, cualquier manifestación de violencia física implica la expulsión automática del responsable. Borjas fue notificado y retirado del programa poco después del incidente.

El episodio se difundió ampliamente en redes sociales, donde también se compartieron fragmentos y reacciones en diversas plataformas digitales.

Reacciones y polémica en redes sociales

La expulsión generó controversia entre los seguidores del programa. Mientras algunos usuarios condenaron de inmediato la acción de Borjas, otros reclamaron que las provocaciones de Aldo Arturo también deberían ser sancionadas.

El tema fue tendencia, donde se compartieron opiniones divididas sobre el manejo de la situación por parte de la producción.

No es la primera vez que Borjas se ve envuelto en polémicas. En semanas recientes, el influencer había sido señalado en redes sociales y medios por incidentes legales y actitudes conflictivas fuera del reality, lo que alimentó aún más la conversación sobre su comportamiento.

Contexto y antecedentes de Daniel Borjas

Borjas, originario de Monterrey, había ganado notoriedad en redes sociales antes de su ingreso al reality por su contenido viral.

Su historial incluye acusaciones de extorsión y robo, todas ellas ampliamente debatidas en medios y plataformas digitales.

Aunque no existían procesos legales en curso confirmados al momento de la expulsión, la suma de antecedentes y el incidente reciente consolida la decisión de su salida de La Mansión VIP.

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