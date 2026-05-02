Óscar de la Hoya lanza su contundente predicción para la pelea entre Benavidez vs Ramírez: “Difícil para ambos”

David Benavidez y Zurdo Ramírez serán los encargados de protagonizar las peleas en mayo de 2026 (REUTERS)

Las predicciones de los expertos y aficionados para la pelea de esta noche entre David Benavidez y Gilberto “Zurdo” Ramírez son reservadas.

Ambos pugilistas mexicanos protagonizarán la cartelera de mayo y se enfrentarán esta noche en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, por los campeonatos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB) de peso crucero que expondrá Ramírez.

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El encuentro entre los mexicanos es uno de los más esperados de este 2026. (IG David Benavidez)

Óscar de la Hoya advierte que el combate entre Zurdo y Benavidez puede acabar por nocaut

Óscar de la Hoya, titular de Golden Boy Promotions, advirtió que el combate entre David Benavidez y el Zurdo Ramírez representa un reto para ambos boxeadores. En entrevista con IZQUIERDAZO, De la Hoya sostuvo que Benavidez es un peleador que lanza muchos golpes y mantiene una actitud ofensiva, pero también reconoció que suele dejar espacios abiertos en su defensa.

El ex campeón mundial consideró que el Zurdo Ramírez tiene posibilidades de imponerse si aprovecha esas debilidades, y señaló que la precisión y la potencia del sinaloense podrían ser clave en el desarrollo de la pelea, al grado de que ve factible un nocaut.

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“Pelea difícil para ambos. Va a ser una pelea difícil. Benavidez tira muchos golpes, es muy entrón, se deja mucho abierto. Yo creo que el Zurdo Ramírez puede, con la precisión, bien calculado, quizá lo puede noquear porque el Zurdo pega fuerte y tiene buena quijada”, afirmó el Golden Boy.

Boxing promoter and former boxing champion Oscar de la Hoya attends a U.S. Senate Commerce, Science and Transportation Committee hearing on federal boxing laws, on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., April 22, 2026. REUTERS/Nathan Howard

¿Cómo llegan al combate por los títulos mundiales de peso crucero?

Después de superar a Yuniel Dorticós el 28 de junio de 2025 con una decisión unánime reflejada en tarjetas de 115-112, 115-112 y 117-110, el boxeador de Mazatlán se prepara para un desafío mayor.

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En su última actuación, el Bandera Roja ratificó su dominio en la división semipesada al vencer categóricamente a Anthony Yarde por nocaut técnico en el séptimo asalto, durante la velada de Riad, Arabia Saudita, el 22 de noviembre de 2025. Así, mantuvo sus cinturones mundiales de peso semipesado y elevó su invicto a 31 victorias, 25 de ellas por nocaut.

David Benavidez subirá una división de peso para pelear por los títulos de la AMB y OMB de peso crucero (Infobae México | Jesús Avilés)

A los 34 años, Zurdo se ha consolidado como uno de los campeones mexicanos más sólidos del momento, al ostentar los títulos unificados de la AMB y la OMB en la categoría de peso crucero. Acumula un historial de 48 triunfos, 30 de ellos por nocaut, sin empates y con una única derrota frente a Dmitry Bivol.

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Por su parte, Benavidez ha escalado hasta situarse en el top 10 de los mejores peleadores según la revista The Ring y mantiene el campeonato mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la división de 175 libras (79,38 kg). Su proyección apunta a conquistar títulos en una tercera categoría distinta.

¿A qué hora y dónde ver la pelea de ambos pugilistas mexicanos?

La pelea entre David Benavidez y Zurdo Ramírez de este 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, se podrá ver por televisión abierta en Azteca 7 y en TV de paga por ESPN, además, también se podrá sintonizar por plataformas de streaming como Disney +. Aunque la cartelera está programada para iniciar a las 18:00 horas, se espera que el combate sea a las 22:00 horas.

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Cartelera completa

Gilberto Ramírez vs. David Benavidez por los títulos mundiales AMB y OMB de peso crucero José Armando Reséndiz vs. Jaime Munguía por el título mundial AMB de peso supermedio Óscar Duarte vs. Ángel Fierro en peso superligero Isaac Lucero vs. Ismael Flores en peso superwelter